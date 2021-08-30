男接家業曝當兵後「後悔讀大學」 網轟：要有自知之明

大學畢業找工作時，多數公司都會以「學歷」作為錄取與否及給薪高低的依據，對此便有位男網友分享，自己在當兵時，和同梯的鄰兵聊天後才發現他們雖然沒有大學學歷，但還是找得到工作，便不禁讓他直言「後悔讀大學」。

原PO在Dcard上以「當兵後發現，我不該讀大學的」為題發文，表示自己今年大學畢業，現在正在當兵中，某次和同梯的幾個鄰兵聊天才發現，不少人都僅高中畢業，在高中餐飲科畢業後讀了半年大學就休學，現在正在餐廳工作，每個月的底薪還是25000元。

聽見鄰兵的經歷後，讓原PO不禁開始反思「我大學四年修了95個學分選修課程，但實際上僅投資理財有用到。畢業後因為疫情找不太到工作，最後跑回來家裡接傳統工廠的家業。讀了大學四年，感覺除了交到幾位朋友，基本上學到的東西極少數能應用在生活上；若比較利弊，早知道就不讀還比較好」。

此文一出，便有許多網友紛紛吐槽原PO的想法，「現在沒大學以上學歷，哪家大公司會願意請一個沒有相關知識背景的人？」、「你那種心態、那種學歷本來就沒用，自己在唸什麼學校，要有自知之明好嗎」、「去當完兵發現還好家裡有栽培我去念大學」、「運用所學的很重要啊，單論熟練度跟技術，高中也不用唸了吧」、「大學⋯是要自己挖資源。老師、教授身上其實一堆寶，看你自己挖不挖的到」、「如果要隨便找個工作做一輩子，的確不用讀大學」。