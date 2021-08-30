24歲女靠醫生男友「搶到莫德納殘劑」 網紛紛曝內幕

國內疫苗存量吃緊，不少民眾擔心自己打不到疫苗，便紛紛搶打殘劑，對此就有一名網友表示，自己24歲的好友已經打過莫德納疫苗，便好奇對方怎麼打到的，而朋友則說明「因為自己男友是住院醫生，所以幫忙預約莫德納殘劑」，讓這名網友不禁疑惑「醫生男朋友可以幫忙預約殘劑？」

原PO在PTT上以「醫生男朋友可以幫忙預約殘劑的八卦」為題分享，自己有個24歲的女性好友，雖然不屬於前十類的人，但卻已經打過第一劑莫德納疫苗。

問了她之後才知道，因為對方的男友是住院醫生，所以能夠知道很多資訊，能打到疫苗就是靠男友幫忙預約的，對此原PO感嘆表示，「真的是有醫生男友就可以尊爵不凡，有沒有這方面的八卦？魯魯現在在想，是不是要打完AZ後去關島打莫德納，心裡才能平衡一點」。

此文一出，就有網友表示這種情況非常常見，「殘劑幾乎都是靠關係才打得到」，「說實在這種狀況很多，只是沒爆出來」、「很多啊，一堆特殊管道」、「醫生家人應該都打殘劑了吧」、「中南部殘劑很少公正公開的啦」、「當然啊，你以為殘劑真的公平競爭喔」。

更有留言分享，「有很多女生應徵牙助打完離職的啊」、「有聽過牙助打完兩劑後就閃的」、「身邊好幾個都是家人在診所工作幫忙預約」、「我也有護理師朋友問我要不要，我說我不要插隊，我就想看看，政府什麼時候才要給遵照正常程序排隊的上班族打疫苗」。原PO還指出「醫師、男友、殘劑」是人生勝利組方程式。