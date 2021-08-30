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廢墟驚見海豹剝製標本斷頭殘骸 網友嚇壞：怪物入侵？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友在一處廢墟發現海豹剝製標本的殘骸，模樣十分嚇人。圖擷取自twitter
日本網友在一處廢墟發現海豹剝製標本的殘骸，模樣十分嚇人。圖擷取自twitter

許多廢墟的內部，常常會留下被遺棄許久的物品，有時這些東西到底為什麼會出現在該處，讓人是丈二金剛摸不著頭緒。最近有位日本網友，就在廢墟之中，發現了一個令人相當驚奇的東西。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「enuenuenubi」最近分享一張照片，表示他在一間廢墟中，發現到一個海豹的剝製標本。從照片可以看出，這個標本的頭部已經不見蹤影，裡頭的填充物散落一地，樣子顯得相當嚇人。

然而，從四周圍的擺飾來看，這裡似乎不是什麼展覽館之類的空間。為什麼會放置一個如此巨大的海豹剝製標本，讓人相當困惑。且從整體畫面看起來，還真有點像巨大怪物入侵宅邸，猶如恐怖片和電玩場景一般。

網友們紛紛回應「讓人好不舒服」、「沉默之丘嗎」、「還滿可愛的啊」、「我覺得是海象吧」、「這是什麼鬼」、「要列入不能上網搜尋的關鍵字」、「因為剝製標本的皮劣化導致破裂嗎」、「有點像烤蕃薯」、「頭就這麼不知不覺地沒了」、「像是惡靈古堡裡頭的中BOSS」。

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