全聯柚子畫滿「知名卡通角色」 網讚：好適合交作業

中秋佳節即將到來，許多賣場已經開始販賣中秋必備的水果「柚子」，有網友近日到全聯福利中心逛街時發現，柚子上竟畫滿許多知名卡通人物，如佩佩豬、皮卡丘、巧虎、小熊維尼、櫻桃小丸子等，讓他直呼「給全聯人點讚」。還有網友分享自家附近的全聯柚子則是畫上各種表情符號，相當可愛。

有網友在臉書社團全聯消費經驗老實說貼出一張照片，只見架上販售的柚子皮上，被畫上了許多知名的卡通人物，包括佩佩豬、皮卡丘、巧虎、小熊維尼、櫻桃小丸子、豬太郎、飛天小女警花花、海綿寶寶、波力、禰豆子等，令他大讚「給全聯人點讚」。

其他網友也留言「好可愛」、「超歡樂」、「很適合幼稚園交作業」、「是被全聯耽誤的小畫家」、「學校作業就靠全聯了」、「為了賣出去，真的很拼喔」、「給店員加薪了啦」、「請支援加薪」、「我家孩子們還指定想買畫好的柚子」。