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父子騎機車環島4天 兒背白板「暑假最後一項作業」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友巧遇一對正在環島的父子。圖／取自臉書
網友巧遇一對正在環島的父子。圖／取自臉書

高中以下學校暑假即將結束，昨日已是暑假期間最後一個周末，有網友在路上發現一對父子正在執行暑假最後一項作業「陪老爸去環島」，溫馨的畫面令網友大讚「父子情深」。

有網友在臉書社團爆廢公社公開版貼出一張照片，只見一對父子騎機車正在加油站等待加油，兒子背後的後揹包上掛著一塊白板，寫著「環島中，暑假最後一個作業，陪老爸去環島，愛台灣，110年8月27日～8月30日」。

該網友表示，「我差點看成暑假作業，想說學校這麼硬，作業出環島，加油！」其他網友則留言「等我兒子長大我也要這麼做」、「這個一定回憶無價終生難忘」、「四天好累」、「這天氣騎機車環島好熱」、「一路平安順利」、「我差點以為，作業是陪爸爸環島」。

爆廢公社 環島

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