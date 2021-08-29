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熱褲外送妹等紅燈「大跳健康操」 畫面曝網歪樓：難怪身材好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女外送員在停等紅綠燈時，在馬路上做起健康操，影片曝光後，引發網友熱議。圖／翻攝自爆料公社二社
一名女外送員在停等紅綠燈時，在馬路上做起健康操，影片曝光後，引發網友熱議。圖／翻攝自爆料公社二社

疫情期間，不少民眾減少出門，改透過外送平台解決三餐。然而，近日就有一名男網友目擊，一名女外送員在停等紅綠燈時，在馬路上做起健康操。影片曝光後，掀起大批網友暴動，歪樓留言「難怪身材那麼好」。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」貼出一段影片，只見一名女外送員穿著白色無袖上衣、牛仔熱褲，在待轉區停等紅綠燈時，跳下機車開始扭腰擺臀，做起手部、腿部和腰部的伸展操，約30秒後才上車，讓原PO忍不住開玩笑說「停紅燈順便做個健康操？」

影片曝光後，引來網友熱烈回應，紛紛留言「就是這樣維持身材的啦」、「把握時間健身，難怪身材那麼好」、「身材夠好，不管做什麼都是可以被原諒的」、「這美腿...滿分」、「這才叫時間管理大師」、「這是跑太久，騎車騎到累了又加屁股痛，才會起來運動」。

不過，也有網友表示「想紅想瘋了，價值觀都走偏了」、「不會看場合，活在自己世界的人」、「應該都靠邊停車再來做想做的事，安全第一」、「騎車騎太久真的是需要動一下...但是也不是在停紅燈的時候運動吧」、「警察會說臨時違停」。

外送員 爆料公社 違停

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