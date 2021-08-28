她化身「擋泥板女神」 網讚有眼光：飛彈送到家

台灣早期都流行將偶像照片放在機車擋泥板上，各式偶像照片都會在路上出現，也是不少6、7年級生的回憶，未料近期有網友卻發現「金與正擋泥板」，引發熱烈討論，不少網友直言，這位騎士膽子很大，不怕被抓去勞改或被射飛彈。

金與正是北韓領導金正恩的妹妹，先前因金正恩出席率減少，意外成為國際版面焦點。有網友近期在臉書「爆怨公社」發文，看見一位男騎士在擋車後方擋泥板加裝金與正照片，相當罕見，而他也笑稱「帥哥你眼光很高喔，這位偶像不好追呢」。

貼文一出後，立刻吸引千人按讚，不少網友紛紛留言表示，「想被抓去勞改嗎」、「這還好不是北韓，不然車主應該不在人世間了」、「人家已婚啦，亂開玩笑要小心人身安全喔」、「有了她就等於擁有半個國家，哈哈」、「哥哥會發射導彈」、「一言不合就炸掉」、「追到了不能劈腿，不然會很慘」、「被小胖看到的話，半徑幾公里內的人事物都會消失」。