快訊

「可以2K半嗎？」國二女遠距上課總急刪訊息 母追問才知被性侵

四海幫前幫主趙經華告別式 1幫眾疑昨打高端頭暈被攙扶

她化身「擋泥板女神」 網讚有眼光：飛彈送到家

聯合新聞網 / 綜合報導
該名騎士將北韓領導金正恩的妹妹金與正的照片當作機車擋泥板，引發網友熱議。圖擷自爆怨公社
該名騎士將北韓領導金正恩的妹妹金與正的照片當作機車擋泥板，引發網友熱議。圖擷自爆怨公社

台灣早期都流行將偶像照片放在機車擋泥板上，各式偶像照片都會在路上出現，也是不少6、7年級生的回憶，未料近期有網友卻發現「金與正擋泥板」，引發熱烈討論，不少網友直言，這位騎士膽子很大，不怕被抓去勞改或被射飛彈

金與正是北韓領導金正恩的妹妹，先前因金正恩出席率減少，意外成為國際版面焦點。有網友近期在臉書「爆怨公社」發文，看見一位男騎士在擋車後方擋泥板加裝金與正照片，相當罕見，而他也笑稱「帥哥你眼光很高喔，這位偶像不好追呢」。

貼文一出後，立刻吸引千人按讚，不少網友紛紛留言表示，「想被抓去勞改嗎」、「這還好不是北韓，不然車主應該不在人世間了」、「人家已婚啦，亂開玩笑要小心人身安全喔」、「有了她就等於擁有半個國家，哈哈」、「哥哥會發射導彈」、「一言不合就炸掉」、「追到了不能劈腿，不然會很慘」、「被小胖看到的話，半徑幾公里內的人事物都會消失」。

金與正 金正恩 導彈 飛彈

延伸閱讀

郵差先生留「暖心紙條」他見內容嚇瘋 網直呼：一定要給嘉獎！

生下「畸形兒」父冷血拋棄妻小：妳可以殺死這個惡魔之子

蘭潭水庫驚見神秘洞穴 網傳有白蟒棲息當地人曝真相

外送籃內驚見「紅字包裹」網嚇壞：快去拜拜

相關新聞

她化身「擋泥板女神」 網讚有眼光：飛彈送到家

台灣早期都流行將偶像照片放在機車擋泥板上，各式偶像照片都會在路上出現，也是不少6、7年級生的回憶，未料近期有網友卻發現「金與正擋泥板」，引發熱烈討論，不少網友直言，這位騎士膽子很大，不怕被抓去勞改或被射飛彈。

鮮魚沒有馬上吃要如何保存 他曝一招：冰一個月仍然像現撈

天氣炎熱，食材買回來如果沒有趕緊食用就要冰冰箱，但即使冷藏冷凍也不能放太久，就有一名網友在臉書分享自己如何將魚保鮮，冰了一個月再拿出來竟然還很新鮮，讓不少人相當好奇。

他PO婚紗照丟垃圾車勸退「別浪費錢」 網友幽默回：有安太座功用

結婚是人生大事，每對夫妻都希望留下彼此相愛的身影，在舉辦婚禮前就拍好一系列的婚紗照，等待未來回憶相愛的足跡。不過，辦婚禮所費不貲，婚紗照也是一筆支出，價格從4萬到7萬都有。近日就有一名網友PO出婚紗照被丟垃圾車的照片，表示「由此可見，拍婚紗照是一件毫無意義又浪費錢的鳥事」。這篇貼文也引來不少網友認同，不過也有人指出「能不拍嗎？除非活膩了」。

天氣熱點剉冰 外送員一舉動讓她直呼「超級貼心」

最近天氣炎熱，許多人都會點外送手搖飲清涼一下，但如果是點冰品就有點麻煩，因為擔心會融化。一名女網友日前就點了剉冰，沒想到外送員竟然很貼心地幫她把冰「遮陽」，讓她直呼這名外送員實在太貼心可愛了。

雞皮不吃該怎麼處理？ 網友分享私房料理：不用油就可炒菜

雞肉是最常見的菜餚之一，一隻雞可以做出許多不同的菜色，每個部位也幾乎都可以拿來料理食用，但也有人不喜歡吃雞皮。一名女網友就在臉書上詢問雞皮要怎麼處理才不會浪費，多數人都建議可以利用雞皮的油來料理。

頻聞尿騷味 男友尿在這地方讓她超崩潰：我在這洗內衣褲欸

情侶在交往期間很容易發現對方的缺點，若過於嚴重還可能導致分手，就有一名女網友在《Dcard》抱怨男友誇張的行徑，她說無意間發現男友尿尿竟然不尿在馬桶裡，反而是尿在浴室地板上，更扯的是他還尿在一個讓人意想不到的地方，讓這名女網友聽了快崩潰，貼文一出也讓許多人直呼「太噁心」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。