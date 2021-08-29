聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本唐吉軻德獨賣 超夯「心型飯鍋」太可愛搶購一空
對習慣自炊的人而言，賞心悅目的廚具，可以增進煮飯時的氣氛，更有好心情能做出美食。因此有日本廠商，就推出一款愛心造型的飯鍋，可愛的模樣引起許多網友的熱烈討論。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本家電製造商「Azuma」，日前宣布推出一款愛心造型的飯鍋，結果因為太受歡迎，廠商甚至一度表示已經沒有現貨，發出公告提醒消費者，市面上的存貨都是轉賣商品。
廠商負責人表示，這款飯鍋目前是跟唐吉軻德合作，為該店獨家販售的商品。沒想到居然在網路上成為熱門話題，存貨都被搶購一空，又再次趕工販售。
廠商分析，市面上飯鍋的形狀比較單調，但如果是做成愛心的造型，就更適合拿來送禮，女性客群的接受度也很高。而為了研究如何在愛心型狀下，仍維持飯鍋應有的加熱效率，開發團隊也是煞費苦心。
許多網友紛紛表示「發現超可愛的飯鍋啦」、「比起煮飯，看起來更像烤蛋糕用的」、「這個太可愛啦」、「剛好想換飯鍋了」、「不懂意義在哪但好可愛」、「前所未有的發想，真的很有趣」、「買了每天都覺得很讚」、「我以後哪天一個人住也要用這款飯鍋」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言