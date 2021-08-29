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日本唐吉軻德獨賣 超夯「心型飯鍋」太可愛搶購一空

聯合新聞網 / 綜合報導
日本廠商開發出愛心形狀飯鍋，可愛造型口碑傳遍網路，迅速銷售一空。圖擷取自まいどなニュース
日本廠商開發出愛心形狀飯鍋，可愛造型口碑傳遍網路，迅速銷售一空。圖擷取自まいどなニュース

對習慣自炊的人而言，賞心悅目的廚具，可以增進煮飯時的氣氛，更有好心情能做出美食。因此有日本廠商，就推出一款愛心造型的飯鍋，可愛的模樣引起許多網友的熱烈討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本家電製造商「Azuma」，日前宣布推出一款愛心造型的飯鍋，結果因為太受歡迎，廠商甚至一度表示已經沒有現貨，發出公告提醒消費者，市面上的存貨都是轉賣商品。

廠商負責人表示，這款飯鍋目前是跟唐吉軻德合作，為該店獨家販售的商品。沒想到居然在網路上成為熱門話題，存貨都被搶購一空，又再次趕工販售。

廠商分析，市面上飯鍋的形狀比較單調，但如果是做成愛心的造型，就更適合拿來送禮，女性客群的接受度也很高。而為了研究如何在愛心型狀下，仍維持飯鍋應有的加熱效率，開發團隊也是煞費苦心。

為確保內鍋確實受熱，研發團隊煞費苦心。圖擷取自まいどなニュース
為確保內鍋確實受熱，研發團隊煞費苦心。圖擷取自まいどなニュース

許多網友紛紛表示「發現超可愛的飯鍋啦」、「比起煮飯，看起來更像烤蛋糕用的」、「這個太可愛啦」、「剛好想換飯鍋了」、「不懂意義在哪但好可愛」、「前所未有的發想，真的很有趣」、「買了每天都覺得很讚」、「我以後哪天一個人住也要用這款飯鍋」。

愛心

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