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鮮魚沒有馬上吃要如何保存 他曝一招：冰一個月仍然像現撈

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己保存魚的方式，即使冰了一個月再拿出來仍然很新鮮。 圖／翻攝自廚藝公社
一名網友分享自己保存魚的方式，即使冰了一個月再拿出來仍然很新鮮。 圖／翻攝自廚藝公社

天氣炎熱，食材買回來如果沒有趕緊食用就要冰冰箱，但即使冷藏冷凍也不能放太久，就有一名網友在臉書分享自己如何將魚保鮮，冰了一個月再拿出來竟然還很新鮮，讓不少人相當好奇。

原PO在臉書「廚藝公社」分享自己保存魚的方法，他說如果要讓魚放久一點，記得把肚子掀開，中間龍骨的血水用湯匙刮乾淨，然後擦乾裝袋放冷凍。他說自己買了一條鱸魚就是用這個方法保鮮，「冰了快一個月拿出來料理，完全沒腥味跟現撈的一樣青。」

貼文引來不少人好奇討論，「冰了一個月？」、「我也常這樣保存鮮魚，有真空袋包裝更佳，沒有就用一般的保鮮袋也可以」、「抽真空，更好」、「真空起來放在-22度以下會跟剛殺的沒兩樣，但重點是血要刷乾淨倒是真的」、「現在吃到的可能都冷藏的」。

也有內行人透露自己保存的方式，「魚我一般清完洗完，還會再浸一下濃鹽水，甩乾、分裝冷凍。不知道為什麼我覺得有浸一下，血水也更乾淨一點，味道也更好」、「要新鮮就是魚鱗不刮，用一點鹽水泡一下，腹內清乾淨，就能放冰箱了」。

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