他PO婚紗照丟垃圾車勸退「別浪費錢」 網友幽默回：有安太座功用

結婚是人生大事，每對夫妻都希望留下彼此相愛的身影，在舉辦婚禮前就拍好一系列的婚紗照，等待未來回憶相愛的足跡。不過，辦婚禮所費不貲，婚紗照也是一筆支出，價格從4萬到7萬都有。近日就有一名網友PO出婚紗照被丟垃圾車的照片，表示「由此可見，拍婚紗照是一件毫無意義又浪費錢的鳥事」。這篇貼文也引來不少網友認同，不過也有人指出「能不拍嗎？除非活膩了」。

網友在「爆料公社一日小編」臉書社團PO出一張婚紗照被丟到垃圾車的照片，他表示「由此可見，拍婚紗照是一件毫無意義又浪費錢的鳥事」。接著，他又指出，婚紗照只會看到3次，分別是「剛拍完照看一次」、「結婚宴客再看一次」、「丟垃圾車之前再看最後一次」。他呼籲正要拍婚紗照的新人「三思」。

這篇文章也引發不少網友熱議，許多人分享自身經驗「九年前拍的婚紗花了三萬多，挑毛片看一次、宴客看一次，現在就插在冰箱旁縫隙長灰塵了」、「真的只有結婚宴會那天有拿出來擺放。坦白說，不如把拍婚紗照的錢花在別的地方。因為這輩子只有兩個機會拿出來，第一個是宴會客的時候，第二次是離婚要拿出來丟的時候。」

還有人細數了自己婚紗照的成本費，表示「當初老婆為了回憶拍婚紗照」，他們的婚紗照使用率比較高，挑照片的時候看了一次、宴客時看了一次、女兒長大看一次、兒子長大看一次，但垃圾車那次還沒到來，以使用率來算成本的話，翻一次大概是一萬元。

不過，也有網友幽默指出「我相信在座各位男人都知道浪費錢毫無意義，但當下情況能不拍嗎？除非活膩了！」、「不拍，會被砲一輩子」、「拍個漂亮的婚紗照，可以發揮婚前安太座的功用」引來不少男性直呼「中肯」。