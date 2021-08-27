快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

他PO婚紗照丟垃圾車勸退「別浪費錢」 網友幽默回：有安太座功用

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在臉書勸退大家不要花錢拍婚紗照，因為浪費錢又無意義。圖擷自爆料公社一日小編
網友在臉書勸退大家不要花錢拍婚紗照，因為浪費錢又無意義。圖擷自爆料公社一日小編

結婚是人生大事，每對夫妻都希望留下彼此相愛的身影，在舉辦婚禮前就拍好一系列的婚紗照，等待未來回憶相愛的足跡。不過，辦婚禮所費不貲，婚紗照也是一筆支出，價格從4萬到7萬都有。近日就有一名網友PO出婚紗照被丟垃圾車的照片，表示「由此可見，拍婚紗照是一件毫無意義又浪費錢的鳥事」。這篇貼文也引來不少網友認同，不過也有人指出「能不拍嗎？除非活膩了」。

網友在「爆料公社一日小編」臉書社團PO出一張婚紗照被丟到垃圾車的照片，他表示「由此可見，拍婚紗照是一件毫無意義又浪費錢的鳥事」。接著，他又指出，婚紗照只會看到3次，分別是「剛拍完照看一次」、「結婚宴客再看一次」、「丟垃圾車之前再看最後一次」。他呼籲正要拍婚紗照的新人「三思」。

這篇文章也引發不少網友熱議，許多人分享自身經驗「九年前拍的婚紗花了三萬多，挑毛片看一次、宴客看一次，現在就插在冰箱旁縫隙長灰塵了」、「真的只有結婚宴會那天有拿出來擺放。坦白說，不如把拍婚紗照的錢花在別的地方。因為這輩子只有兩個機會拿出來，第一個是宴會客的時候，第二次是離婚要拿出來丟的時候。」

還有人細數了自己婚紗照的成本費，表示「當初老婆為了回憶拍婚紗照」，他們的婚紗照使用率比較高，挑照片的時候看了一次、宴客時看了一次、女兒長大看一次、兒子長大看一次，但垃圾車那次還沒到來，以使用率來算成本的話，翻一次大概是一萬元。

不過，也有網友幽默指出「我相信在座各位男人都知道浪費錢毫無意義，但當下情況能不拍嗎？除非活膩了！」、「不拍，會被砲一輩子」、「拍個漂亮的婚紗照，可以發揮婚前安太座的功用」引來不少男性直呼「中肯」。

婚紗

延伸閱讀

蒸蛋加「這1樣」變得超好吃！ 她開蓋驚喜喊：「像布丁一樣」

外送員送餐慢又心虛 她見紙袋被撕還塞名片氣炸檢舉

天氣熱點剉冰 外送員一舉動讓她直呼「超級貼心」

iPhone 13或12S？蘋果包裝貼紙流出 在中國大陸組裝生產

相關新聞

鮮魚沒有馬上吃要如何保存 他曝一招：冰一個月仍然像現撈

天氣炎熱，食材買回來如果沒有趕緊食用就要冰冰箱，但即使冷藏冷凍也不能放太久，就有一名網友在臉書分享自己如何將魚保鮮，冰了一個月再拿出來竟然還很新鮮，讓不少人相當好奇。

他PO婚紗照丟垃圾車勸退「別浪費錢」 網友幽默回：有安太座功用

結婚是人生大事，每對夫妻都希望留下彼此相愛的身影，在舉辦婚禮前就拍好一系列的婚紗照，等待未來回憶相愛的足跡。不過，辦婚禮所費不貲，婚紗照也是一筆支出，價格從4萬到7萬都有。近日就有一名網友PO出婚紗照被丟垃圾車的照片，表示「由此可見，拍婚紗照是一件毫無意義又浪費錢的鳥事」。這篇貼文也引來不少網友認同，不過也有人指出「能不拍嗎？除非活膩了」。

天氣熱點剉冰 外送員一舉動讓她直呼「超級貼心」

最近天氣炎熱，許多人都會點外送手搖飲清涼一下，但如果是點冰品就有點麻煩，因為擔心會融化。一名女網友日前就點了剉冰，沒想到外送員竟然很貼心地幫她把冰「遮陽」，讓她直呼這名外送員實在太貼心可愛了。

雞皮不吃該怎麼處理？ 網友分享私房料理：不用油就可炒菜

雞肉是最常見的菜餚之一，一隻雞可以做出許多不同的菜色，每個部位也幾乎都可以拿來料理食用，但也有人不喜歡吃雞皮。一名女網友就在臉書上詢問雞皮要怎麼處理才不會浪費，多數人都建議可以利用雞皮的油來料理。

頻聞尿騷味 男友尿在這地方讓她超崩潰：我在這洗內衣褲欸

情侶在交往期間很容易發現對方的缺點，若過於嚴重還可能導致分手，就有一名女網友在《Dcard》抱怨男友誇張的行徑，她說無意間發現男友尿尿竟然不尿在馬桶裡，反而是尿在浴室地板上，更扯的是他還尿在一個讓人意想不到的地方，讓這名女網友聽了快崩潰，貼文一出也讓許多人直呼「太噁心」。

她曝光「阿公存錢筒」 超霸氣讓人直呼根本就是許願池

高物價時代每個人都會想辦法增加自己財富，有人會選擇投資理財，也有人會採取保守作法來儲蓄，最常見到的就是使用存錢筒一塊一塊慢慢存。就有一名女網友在臉書分享阿公的「存錢筒」，照片一PO出讓鄉民們看了既新奇又驚訝，因為這個「存錢筒」和一般人想像的完全不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。