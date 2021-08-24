快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顛覆想像！他用盡全力單手捏雞蛋卻沒破 內行人曝原因

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友試著用單手想要捏爆雞蛋，無奈怎麼使出全力就是失敗。 圖／翻攝自kaly_xiao抖音
一名網友試著用單手想要捏爆雞蛋，無奈怎麼使出全力就是失敗。 圖／翻攝自kaly_xiao抖音

相信許多人對於雞蛋的印象大多是脆弱的，稍有碰撞就會碎裂，但若用單手是否就能將雞蛋給捏破呢？有網友在抖音（Tik Tok）貼出自己實驗的影片，結果出乎意料地竟然沒成功，顛覆許多人的想像，事實上有不少人都做過這種試驗，結果都是捏不破，就有內行人解釋真正原因。

從影片中看到這名網友僅用右手握著一顆雞蛋，使出吃奶的力氣想要去捏破它，但任憑他怎麼施力，雞蛋就是完好無缺，讓他氣喘吁吁地說「握力輸給雞蛋，服了雞蛋我大哥」，而影片也讓許多網友看傻了眼，直呼「怎麼可能捏不破？」

有人也嘗試結果同樣失敗，「這是真的ㄟ，我還以為要浪費一顆雞蛋了」、「我上次也是這樣握，很難」、「這有個角度真的捏不爆，我試過」；不過也有人說「你把力量集中到一根手指頭上就很容易了」、「我一開始以為很難，結果還沒出全力蛋就破了」、「是因為施力在整個雞蛋表面，所以平均分散力量而沒辦法捏爆吧？如果換成兩隻手指頭應該就可以」。

粉專「A Bit Creative 創藝點」就曾經拍攝過影片實驗，在路上找了不少路人來挑戰單手捏雞蛋，結果大多數的人都失敗，僅有少數幾個人成功。主持人在影片中解釋，當雞蛋受力均勻的時候，壓力會平均分散到蛋殼各個部位，因此很難捏爆；相反地，受力點集中的時候，稍微施加一點力就可以捏破雞蛋。

雞蛋

延伸閱讀

南韓影帝劉亞仁代言形象廣告既帥又潮 網「這是替品牌開光了吧！」

已故男星父母遭酸民攻擊「所以兒子沒了」　正面暖心回應網讚爆

微信「視頻號」問世一年半 用戶達3億

華語歌壇變弱？八年級生嘆「抖音歌洗腦」 網專業分析解惑

相關新聞

顛覆想像！他用盡全力單手捏雞蛋卻沒破 內行人曝原因

相信許多人對於雞蛋的印象大多是脆弱的，稍有碰撞就會碎裂，但若用單手是否就能將雞蛋給捏破呢？有網友在抖音（Tik Tok）貼出自己實驗的影片，結果出乎意料地竟然沒成功，顛覆許多人的想像，事實上有不少人都做過這種試驗，結果都是捏不破，就有內行人解釋真正原因。

「中27億的人現在在想什麼？」 網揭這重點：壓力超大

威力彩連41摃之後，頭獎上衝到27億元，因為是今年難得的高額頭獎，全台買氣強強滾，而昨（23日）晚也順利誕生出新的億萬富豪。台彩表示，威力彩頭獎在新北市三峽區開出，且由一人獨得。然而大批網友因為沒有中獎，導致全網路哀鴻遍野，便有人好奇「那個中頭獎的人，現在在想什麼？」

男友消失16小時…她靠「實聯制簡訊」抓包不忠 網讚：福爾摩斯

疫情期間，民眾進出商家都須配合「實聯制」，掃QR碼或是手寫登記，一名女網友因為看到男友手機的實聯制簡訊，引發一連串的行動，意外抓包男友的不忠行為，讓網友嘖嘖稱奇...

他自製插香神器連夾鏈袋商品都「不破壞外包裝」 引網友大讚

前陣子家家戶戶都開始為了中元節準備許多供品來普渡拜拜，而依照習俗，每個普渡品上都需要插上一根香，以便好兄弟們享用，但若是要在每個普渡品上插香，就會破壞外包裝，也可能影響到食物的保鮮期，對此就有一名丈夫自製「插香神器」，讓不少網友大讚。

第一次買炒泡麵卻悲劇 她開箱傻眼：倒出來變「米糕」

泡麵是台灣人隨手可得的食物，網上也有多種泡麵的料理方式，近日有網友買炒泡麵回家享用，想不到打開後就變成「發粿」，兩塊炒泡麵已經結塊且黏在一起。其他網友大呼「就是沒有肉燥的筒仔米糕」，也有人認為是因為「悶太久了」，才導致炒泡麵結塊變形。

妻訂生蠔嘆和老公「沒連結」求加量 老闆阿莎力回應網笑翻

疫情期間，許多民眾都會利用外送平台訂購餐點，減少出門染疫風險，其中也傳出不少外送趣事。一名網友就分享客人為了和老公有更多的「親密接觸」，不僅訂了生蠔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。