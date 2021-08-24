顛覆想像！他用盡全力單手捏雞蛋卻沒破 內行人曝原因

相信許多人對於雞蛋的印象大多是脆弱的，稍有碰撞就會碎裂，但若用單手是否就能將雞蛋給捏破呢？有網友在抖音（Tik Tok）貼出自己實驗的影片，結果出乎意料地竟然沒成功，顛覆許多人的想像，事實上有不少人都做過這種試驗，結果都是捏不破，就有內行人解釋真正原因。

從影片中看到這名網友僅用右手握著一顆雞蛋，使出吃奶的力氣想要去捏破它，但任憑他怎麼施力，雞蛋就是完好無缺，讓他氣喘吁吁地說「握力輸給雞蛋，服了雞蛋我大哥」，而影片也讓許多網友看傻了眼，直呼「怎麼可能捏不破？」

有人也嘗試結果同樣失敗，「這是真的ㄟ，我還以為要浪費一顆雞蛋了」、「我上次也是這樣握，很難」、「這有個角度真的捏不爆，我試過」；不過也有人說「你把力量集中到一根手指頭上就很容易了」、「我一開始以為很難，結果還沒出全力蛋就破了」、「是因為施力在整個雞蛋表面，所以平均分散力量而沒辦法捏爆吧？如果換成兩隻手指頭應該就可以」。

粉專「A Bit Creative 創藝點」就曾經拍攝過影片實驗，在路上找了不少路人來挑戰單手捏雞蛋，結果大多數的人都失敗，僅有少數幾個人成功。主持人在影片中解釋，當雞蛋受力均勻的時候，壓力會平均分散到蛋殼各個部位，因此很難捏爆；相反地，受力點集中的時候，稍微施加一點力就可以捏破雞蛋。