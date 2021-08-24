「中27億的人現在在想什麼？」 網揭這重點：壓力超大

威力彩連41摃之後，頭獎上衝到27億元，因為是今年難得的高額頭獎，全台買氣強強滾，而昨（23日）晚也順利誕生出新的億萬富豪。台彩表示，威力彩頭獎在新北市三峽區開出，且由一人獨得。然而大批網友因為沒有中獎，導致全網路哀鴻遍野，便有人好奇「那個中頭獎的人，現在在想什麼？」

原PO在PTT上以「中頭獎的人現在在想什麼？」為題分享，自己真的難過，這次威力彩開出的27億就這樣沒了，真的是「一家歡樂、多家愁」，因此便好奇那個中頭獎的人，「現在在想什麼？」

此文一出，便有不少網友紛紛回覆表示，「人生破關」、「人生直接瞬間不知道要幹嘛」、「開始看房」、「三峽最新物件，直接成交高樓層」、「爽到瘋掉了吧」、「猜整晚睡不著，緊張兮兮，要怎麼領」、「疑神疑鬼，茶飯不思，隔天請假不上班」、「辭職」。

但也有不少網友覺得，得主應該是在想「那張樂透紙該怎麼保存起來不弄掉？」紛紛表示，「把紙捏在手心裏一整夜，壓力超大」、「20億的小紙張，想到就怕」、「不小心遺失或弄壞會精神失常吧？好可怕」、「急著想拿去護貝」。