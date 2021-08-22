妻訂生蠔嘆和老公「沒連結」求加量 老闆阿莎力回應網笑翻

疫情期間，許多民眾都會利用外送平台訂購餐點，減少出門染疫風險，其中也傳出不少外送趣事。一名網友就分享客人為了和老公有更多的「親密接觸」，不僅訂了生蠔，還在訂單上寫下奇葩要求，讓網友們笑翻，而老闆的暖心回覆也被網友譽為「佛心老闆」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文並附上一張外送訂單，可見一位客人點了「蒜蓉烤生蠔」和「脫衣烤蝦」兩樣餐點，有趣的是，訂單備註欄裡竟寫著「希望（生蠔）多一點，老公很久沒有跟我有愛的火花了」。沒想到，店家在看到備註後，真的阿莎力應客人要求，塞滿5顆大生蠔，並在餐盒上逗趣寫下「多送妳兩顆，叫妳老公賣力點喔！」讓網友們笑翻。

老闆在餐盒上逗趣寫下「多送妳兩顆，叫妳老公賣力點喔！」讓網友們笑翻。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」

網友們紛紛直呼「老闆真幽默」、「好貼心喔」、「佛心老闆」，更有網友搞笑留言「滿月記得送店家油飯喔」、「然後失火了告店家」、「吃生蠔就飛天鑽地嗎」、「老公背脊發涼」、「這位老公，大家都期待你有好表現」。