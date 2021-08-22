半夜送15份臭臭鍋客人失聯 女外送員跑三間警局「求助」

對於外送員來說，接到外送訂單送到指定地址才發現卻無人應門或許是最不幸的事。台灣一名女外送員日前就遇上這種慘事，她深夜將15份臭臭鍋送到目的地時未能聯絡客人交收，即時聯想到或是被人惡作劇。不過她沒有生氣，反而親自將餐點分別送往數間警局，將無人認領的食物慰勞警員，暖心舉動獲逾萬名網民大讚。

該名女外送員週三（18日）於FB群組「爆廢公社二館」發文，指週二（17日）深夜接到總共15份臭臭鍋外賣訂單，辛苦地將食物送往目的地後，才發現沒人應門，客人的手機亦一直無人接聽。她即時想到自己可能被「惡搞」，「管理員也說不可能會這樣叫，更何況我們等好久，都沒人來認領，打電話也是關機的」，她只好聯絡客服詢問處理方法。

沒想到外送公司的客服職員竟要她自行處置全部食物，原PO不想浪費，但自己實在未能接收所有臭臭鍋。於是她靈機一動，帶著臭臭鍋分別到了3間警局，誠意向警員「求助」，「一間一間地送，拜託警察大人幫我吃掉」。

原PO事後不禁自嘲行為有點瘋狂，「到底是發什麼神經啊」，但她認為這樣的處理方法總比浪費食物好。她又開玩笑指，若有人只想花錢點餐卻不願處理食物，只要指明處理方法，外送員便可代勞，「盡量訂多一點，我們可以幫忙處理送給警察護士醫生他們，慰勞慰勞他們的辛苦，反正你想花錢我們就幫你消化那些東西，但記得要付錢喔」。

原PO慰勞警員的暖心舉動獲網民激讚，「很好啊！可以送人，錢有付就好」、「剛好慰勞一下警察，雙贏」、「為什麼要這樣惡作劇呢？不過轉送給警察是對的啦，他們很辛苦」。亦有網友估計，訂餐者深夜購入大批餐點，或許不是有心棄單，「我覺得是夜班的人點餐，不小心地址選到家裏」、「感覺應該手機沒電，然後地址寫錯」、「三更半夜叫外送，一定是不小心睡著，或是酒醉」。

15份餐點沒人認領，女外送員只好聯絡客服詢問處理方法。圖／取自FB爆廢公社二館

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文章授權轉載自《香港01》