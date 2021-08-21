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如何一句話證明在竹科上班？網狂推「5個字」連竹市警察局也認證

聯合新聞網 / 綜合報導
新竹科學園區。本報資料照片
新竹科學園區。本報資料照片

竹科學園區近年是許多科技新貴的定居地，擁有龐大的就業人口，通常會讓人直接聯想到工程師以及優渥的薪資，也是許多人夢寐以求的工作場所，近日有網友以「一句話證明你在竹科上班」為題發文，引起網友熱議，狂推「5個字」超有感，甚至連新竹市警察局都認證。

網友在PTT八卦板發文，內容提到「各位科技新貴晚安，我猜現在竹科一定還有一堆人沒辦法下班，有沒有一句話可以證明你在竹科上班，好讓中秋節長輩閉嘴」，他也先替大家起個頭，指出「摩托車往前」5個字為最佳代表。

隨後他也解釋「摩托車往前」是竹科大門介壽路與光復路T字路口紓解下班車潮的「專用術語」，因為下班車子實在太多，交警會把在介壽路等紅燈的機車跟汽車分開，示意要摩托車全部往前，但如果你自己主動往前，那就完蛋了，可能會被警察罵「你往前後面汽車又跟著你動，這招就沒用了」，因此要聽到「摩托車往前」，才可以移動往前。

此文一出也引起網友有感回應「摩托車往前XDDD」、「摩托車往前，會心一笑」、「笑死，真的是這樣」、「這是真的，介壽光復路口那個警察超兇」、「中氣十足的小黑警察大人」、「摩托車往前～笑出來XD」。

新竹市警察局也在臉書發文證實，光復介壽路口因為疏導下班車潮，都會先緩步走向大家，然後用丹田大喊一聲「摩托車往前」，讓汽機車車潮分離，這樣的習慣想不到能榮登知名論壇討論的內容，也讓網友因為這句經典台詞會心一笑，「成為大家的記憶，已經心滿意足了」。

竹科 工程師

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