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這份餐有洋蔥！外送員曝訂單內容 眾人看了鼻頭酸：我會爆哭

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員接到一張訂單，是一位在大陸無法回台的母親，想送蛋糕給在台灣生日的兒子 。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」
一名外送員接到一張訂單，是一位在大陸無法回台的母親，想送蛋糕給在台灣生日的兒子 。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」

外送服務堪稱是懶人商機，只要動動手指上網訂餐，就可以輕鬆坐在家中等美食上門，不過外送也可以很有人情味，就有一名外送員日前接到一張訂單，要幫一位母親送蛋糕給兒子慶祝生日，他貼出備註截圖，原因曝光讓人看了很暖心。

這位外送員在「外送員的奇聞怪事」表示日前接到一張訂單，訂餐者在備註裡寫道「我是幫朋友代訂蛋糕給她的孩子，慶祝孩子生日快樂，因為母親在大陸，疫情的關係回不了台灣，對孩子倍感思念，可否幫忙在卡片上留言：祝宇澤生日快樂，萬里寄相思，永遠愛你的媽咪」。

原PO說自己也有孩子，身為父母很能體會這位媽媽的心情，「疫情可以阻隔家人在兩地，但阻隔不了愛」，他在取完蛋糕後，也依照訂餐者的要求寫了張祝福字條，貼在蛋糕外盒上，貼文一出讓許多人看了很感動。

網友們大讚外送員很貼心，「您送的不只是一份外送，而是一份愛」、「好感動，謝謝您的幫忙」、「不只送飽餐一頓，還送了溫暖」、「這個好感動，我會爆哭欸」、「看了總是鼻頭酸酸的，眼眶濕濕的」、「只有這個時候才會覺得做這份工作是有意義的」、「真暖！好心有好報哦」、「這種很值得幫忙，什麼生日驚喜的就算了」、「好人一生平安」。

外送員

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