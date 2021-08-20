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中了威力彩頭獎怎麼花？他盤算27億獎金要買「豪宅、跑車、名錶」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享，自己如果中了27億威力彩頭獎要購買「陶朱隱園」。 記者游智文／攝影
有網友分享，自己如果中了27億威力彩頭獎要購買「陶朱隱園」。 記者游智文／攝影

威力彩頭獎昨（19日）尚未有人中獎，確定21.5億未送出，預計下一期8 月23日頭獎來到27億元。這次的高額獎金讓彩券行買氣大增，網路上也不乏討論「中獎該如何花」的話題。今（20日）就有一名自稱「即將中27億的男人」分享他會怎麼運用這筆獎金，並邀請大家分享中獎會怎麼做。此篇貼文引發網友熱議，有人笑稱「每天都有這些做夢文」。

一名網友在爆廢公社二館PO文表示，如果他中了27億會先去買一戶旋轉豪宅陶朱隱園，然後隔間弄成小套房出租給年輕人。交通的部分，他說想去買一台要價兩億元的法國頂尖超跑Bugatti Chiron來當上班的代步車，並以127.8萬元的Ducati V4S機車來當作去超商買飲料的買菜車，還會買一隻夢想中的勞力士綠水鬼手錶戴在手上炫耀自己買得起。他問網友們分享自己會怎麼花27億，邀請大家「一起分享創意」。

底下有人表示，「先買個一二十間新建預售屋的店面當個包租公，世世代代花不完」、「我會捐20台救護車」、「等我中了，我以後買麥當勞可樂、薯條都要加大，加油直接加滿，租的雅房直接升級成套房」、「擁有27億的話貢獻一些捐款、買個2.3間房子、帶家人旅遊」。

不過，也有網友吐槽「有病要去看醫生」、「做夢不用錢」、「夢中什麼都有」、「每天都有這些做夢文」、「這種花法應該3年就花完吧？」、「傻了才買陶朱，有錢也不是這樣浪費」、「中27億還要開車通勤上班？」。

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