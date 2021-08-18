天兵尪拍大頭照忘「一動作」 妻心痛：150飛了

坊間許多地點設有證件快照機，隨時提供民眾辦證需求。一位人妻分享老公花了150元拍攝大頭照，沒想到照片洗出後，卻讓人頓時傻眼，其他網友看了照片卻狂讚是「防疫典範」。

一位人妻在《爆廢公社二館》發文分享老公的天兵行為，老公花了150元用快拍機拍攝大頭照，照片洗出來了後，還開心的對她說「我拍好了」，結果原PO一看照片，頓時覺得傻眼，原來老公忘了脫掉口罩，1張6格全都戴著口罩，讓她不知該說什麼，只好再花150元重拍。

貼文一出笑翻眾人，直呼「傻眼」、「厲害了我的天」、「這個老公，是不是沒體驗過心痛的感覺」、「當場浪費150」、「PTT笨版:通過！榮登今天寶座」。但也有人力讚原PO老公是「防疫典範」、「防疫做得很徹底 」、「第一眼看還想說哪裡有問題…原來是口罩」、「防疫徹底，但照片應該沒辦法用」。

目前防疫期間口罩須要戴好戴滿，有網友分享經驗表示，「真的會戴到忘記，我就好幾次經過餐廳看到有人會忘記拿下口罩就把食物往嘴的方向塞。不然就是戴口罩喝水」，另有人建議下次「用手機自拍就好~到超商洗出來加代裁剪才100」。