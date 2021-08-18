日YouTuber為收視當街亂指路人拍過AV 無碼公開女生尷尬表情挨轟

YouTuber是近年新興職業，不少年輕人都設立頻道拍片，想打響名堂。不過作為資訊發佈者，YouTuber亦要小心言行。最近日本新手YouTuber組合「おこさまらんち」為拍片對不認識的路人做了一個低劣的惡作劇，結果差點被告，還要拍片謝罪，不過網友卻還覺得他們的道歉無誠意，大家認為如何呢？

おこさまらんち是日本新晉YouTuber，主要成員有3個，分別是Kaisei、Egaso及Sora。他們在2021年7月4日才上傳第一條短片，至今有4430個訂閱數，他們在自我介紹中形容自己是「以大阪為據點，做些任意妄為的事發布上網的頻道。」他們一向的拍片風格都是比較大膽、以性為造題的。

在8月2日，他們上載了一條名為「【神回】街中に居る女の子に『A○で見た人だ！』と叫んでみたらwwww」（試試朝著街上路過的女生大叫「你是AV裡的人」。）的短片。影片中，他們在大阪街頭隨機向路過的女性大叫「你是Pornhub（成人頻道）裡出現的人吧！」、「我在AV中見過你！」、「你有演出AV吧！」等。胡亂指認女性是AV演員，並拍攝路女生們的尷尬反應，不經馬賽克處理就上傳影片。

在影片中，おこさまらんち成員在大阪鬧市街頭突然指著路過的女性路人，大聲向她們說︰「你是在Pornhub（成人頻道）裡演出的人吧！」。（YouTube@おこさまらんち）

影片立刻引來網友炮轟，甚至有律師留言指他們可能犯了誹謗罪，他們最後才拍片道歉了事，然而網友並不受落，認為道歉沒有誠意，你又覺得如何呢？

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文章授權轉載自《香港01》