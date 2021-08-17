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日本沒有早餐店？ 台籍媳婦透露「有賣早餐但不像台灣」

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣的早餐店選擇很多，無論是中式還是西式餐點都應有盡有。 圖／ingimage
台灣的早餐店選擇很多，無論是中式還是西式餐點都應有盡有。 圖／ingimage

台灣的早餐店選擇很多，無論是中式還是西式餐點都應有盡有，但日前卻有一名網友注意到，在日本旅遊的時候，早上都沒有早餐店可以買，通常都是買超商食物果腹，便疑惑詢問「日本為何都沒有早餐專賣店？」

原PO在PTT上以「日本人很少有像台灣一樣的早餐專賣店？」為題說明，自己聽說是日本人無論住家或租屋，大部分都堅持在家裡吃完早餐才出門，導致日本很少像台灣一樣的只賣早餐的早餐專賣店，讓他不禁想問「這是真的嗎？如果是真的，為什麼大部分日本人，會那麼堅持在家裡吃完早餐才出門？」

此文一出，便有網友針對原PO的問題回應，「因為日本住商沒有混合啊，台灣全混在一起」、「我去日本的經驗來說，的確是這樣，但外面還是有賣早餐，但多數是咖啡廳、速食店等等」、「論國外來看，很多都沒有像台灣這樣的早餐文化吧」、「確實很難看到，單純就是生活習慣不同」、「習慣完全不同，他們中午還都會帶便當呢」、「在日本開早餐店，真的不知道價格會多貴…不像台灣這麼便宜吧」。

實際上，根據日本觀光文化情報雜誌《WAttention挖！日本》報導，有一名從台灣嫁過去日本的媳婦表示，日本其實都有賣早餐，但沒有像台灣有美而美、永和豆漿那樣的早餐專賣店，很多都是餐廳、咖啡店甚至是牛丼店兼賣早餐，但到了11點之後，就會自動換成午餐、全天候菜單。

早餐 日本 PTT

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