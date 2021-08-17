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美國靠不住！網議「把縮到快變夏令營的兵役改回來」 鄉民看現狀嘆氣了

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人呼籲借鏡美軍撤兵阿富汗事件，認為國軍需重整兵役條件。圖／聯合報系資料照片
不少人呼籲借鏡美軍撤兵阿富汗事件，認為國軍需重整兵役條件。圖／聯合報系資料照片

美軍撤軍阿富汗，使得神學士組織一舉攻佔首都喀布爾。對此，不少人直指台灣特別需以此為借鏡，「別再指望美國」，就有網友提出討論，認為台灣也該重整徵兵條件，「把縮到快變夏令營的兵役調整回來」，文章一出立刻引起網友熱議。

這名網友在PTT八卦版發文，表示看到阿富汗就知道，「人終究只能靠自己，美國仁至義盡說走就走，台灣是不是該考慮把縮到快變夏令營的兵役調整回來？」。他更坦言，阿富汗還可以靠2隻腳跑到歐洲，台灣卻是海島國家，跑都跑不掉。

對此，不少網友支持將役期由4個月改回2年，「同意，2年還嫌太少了」、「改2年啊，而且男女都要」、「50歲以下沒當滿2年兵的，通通回去補滿」、「至少1年吧，4個月夏令營根本是超蠢政策」、「改回1年吧！我覺得4個月乾脆不要當」、「可以考慮男女都當，役期要研究一下，訓練內容也可以調整吧」。

不過，部分網友則認為即使將役期改回2年，但短時間內仍會受到輿論抨擊，「改2年沒人願意上戰場有屁用」、「國軍多缺人，百姓連幫助政府軍都不想」、「上課都要九點半了，覺青不會同意的啦」。

PTT 美軍 阿富汗 國軍 役男

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