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台灣超商店員一天內狂說Good Morning？ 外國男知真相後超糗

聯合新聞網 / 綜合報導
一名居住在台灣一年多的挪威網友，分享去台灣超商購物的「美麗誤會」。圖翻攝自抖音「boylamont」
一名居住在台灣一年多的挪威網友，分享去台灣超商購物的「美麗誤會」。圖翻攝自抖音「boylamont」

台灣便利超商很多，除了各種食物飲料，還包辦多樣化服務，許多外國人看了都嘖嘖稱奇。不過，一名長居在台灣的挪威男子發現一個「超商奇怪現象」，不懂店員為何不分早晚都要問候「Good Morning」，他揪結半年後才知道真相，直呼「太丟臉了」。

這名挪威男子拍影片透露，有一次去超商是早上10點，店員熱情招呼「Good Morning」，接著他第二次去超商是早上11點，店員依舊說著「Good Morning」，但奇怪的是第三次，當天是晚上9點光顧，店員還是說「Good Morning」，讓他疑惑地說「突然覺得哪裡怪怪的？明明是晚上啊」。

挪威男子表示，他揪結這問題長達半年之久，後來才知道超商店員根本不是說「Good Morning」，而是說「歡迎光臨」，這場烏龍瞬間被解開，也讓他尷尬地說自己「太丟臉了」。

影片一出，許多網友紛紛留言，「聽起來真的很像」、「這個好笑，聽習慣沒想到有這個諧音」、「因為店員前面兩個字念很快，『臨』都會拉長音，才會有Good Morning的錯覺」。不過也有網友說「是我英文太爛嗎？我聽不出來這兩句有哪裡很像」、「有像嗎？我聽不出來」。

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