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星巴克點飲料杯身寫「六法全書」內容 他驚呼：店員何方神聖？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本法學教師去星巴克點飲料，意外發現店員也在杯身上寫下「六法全書」的內容。圖擷取自twitter
一位日本法學教師去星巴克點飲料，意外發現店員也在杯身上寫下「六法全書」的內容。圖擷取自twitter

對許多人而言，法律是一門艱深的學問，想要搞懂可不是一件容易的事，法律系向來也都是成績頂尖的學生才能就讀。然而最近有位日本網友，卻在星巴克點咖啡時，遇上了一位熟悉法律的高手。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位教授法學的網友「hennyuugaku」分享，有一天在腋下夾著一本「六法全書」的情況下，到星巴克點了一杯飲料。沒想到他拿到飲料杯後，杯身上有別於平常「謝謝」之類的應酬招呼，居然是寫著六法全書的內容「故意責任的本質…」等等，讓他相當驚訝，店員也很貼心的畫上笑臉。

Hennyuugaku表示，這句話對法學生來說還算基礎，應該是唸過法律都聽過的一句話。因此幫忙沖泡這杯飲料的店員，很有可就是讀法律相關科系的大學生。而他認為對方注意到他帶著六法全書的細節，因此做出如此反應，可以推測是位服務能力很好的店員。

網友們也紛紛表示「這店員是何方神聖」、「店員也在用功苦讀」、「太強了」、「好帥喔」、「觀察力不是蓋的」、「腋下夾著六法全書…不重嗎」、「故意責任是什麼啊」、「一般人不會想到寫法律用語的，這個店員不簡單」。

星巴克 日本

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