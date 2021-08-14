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取餐地點在金門！北部外送員崩潰：先訂個來回機票？

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為外送員示意圖，非當事人。圖／報系資料照
圖為外送員示意圖，非當事人。圖／報系資料照

日前，有一名外送員分享，自己在工作時收到一張取餐地點在金門的訂單，讓他不該如何是好，便想藉此發文抱怨「臥槽，我484要先訂個來回機票和來回船票？」讓不少網友紛紛開始留言分享自身經歷。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，自己是北部的外送員，最近收到一張訂單，結果一看取單地點為在「離島金門」，讓他不禁無奈「臥槽，我484要先訂個來回機票和來回船票？顧路就算了，還來這種張」。

從原PO提供的訂單明細截圖可見，若完成訂單可獲得152.5元的獎勵，但取餐時間竟要1小時18分鐘，而抵達客人家要花1小時21分鐘，讓原PO越看越傻眼。

從原PO提供的訂單明細截圖可見，若完成訂單可獲得152.5元的獎勵，但取餐時間竟要1小時18分鐘，而抵達客人家要花1小時21分鐘。 圖/外送員的奇聞怪事
從原PO提供的訂單明細截圖可見，若完成訂單可獲得152.5元的獎勵，但取餐時間竟要1小時18分鐘，而抵達客人家要花1小時21分鐘。 圖/外送員的奇聞怪事

此文一出，便有不少網友笑翻留言「笑死1個小時來回？當你噴射機啊」、「酷耶～還可以跨海訂餐」、「這樣才150塊？」「運費只有152，是搭廉價航空嗎」、「會不會下次會接到廣東的，還要辦台胞證」、「智X派單：一樣在配送範圍內喔」、「您的外送員正在跨越海峽」。

而也有網友也藉此分享自身經歷，紛紛表示，「我在台中，昨天也接到一單，送到台東地方法院」、「原來不只我一個」、「接單囉～之後告知派單，電腦出錯取消單　，若是一開始拒單，就算你的拒單率了」。

外送員 機票 金門

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