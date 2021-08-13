人妻見2馬桶放同一間萌生「大膽想法」 網友笑翻：真愛無誤

上廁所是件很私密的事，但如果看到兩個馬桶在同一個空間裡，四周沒有隔間區隔開，相信不會有人敢使用。一名女網友在臉書貼出一張照片，她在一處會館的公廁看到兩個馬桶放在一起，有趣的畫面讓她瞬間有了害羞的想法，鄉民們看了也笑翻。

從這名女網友在臉書「房屋萬事通公社」貼出的照片看到，廁所裡有兩個馬桶左右相鄰，四周沒有做出隔間，她說這是在宜蘭礁溪某間會館的公廁看到的，因為公廁的隔間還沒施工，因此才會出現兩個馬桶在一起的畫面。

原PO說結婚久了，倆夫妻連上廁所的時間都相近，每天要搶廁所也很累，因此看到這個有趣的場景也讓她搞笑地說「忽然好想以後家裡改建弄這樣，早上起床就不用跟老公搶廁所，還可以邊棒賽邊聊天」，貼文一出笑翻許多人。

網友們紛紛開玩笑地說，「互相聞香的概念」、「真愛無誤」、「兩個馬桶距離太遠了，要近點才可以邊大便邊牽手」、「棒賽保持1.5公尺的安全距離啊」、「妳考慮過老公的心情嗎？」、「應該要裝三個，以後還有小孩，三個臭皮匠，味道不一樣」、「烙賽的時候妳就不覺得浪漫了」。

不過多數人還是不能接受，「還是不好吧，雖然那味道都是一樣的，但只有自己能夠接受自個兒的那『味道』」、「絕對不會…天天聞那個味道肯定會受不了」、「這個我不行，我還是需要個人棒賽的空間」、「無法，太羞恥了，尤其是噴發的時候」。