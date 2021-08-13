剪髮為什麼要洗2次頭？設計師公布「真實原因」：誤會大了

台灣隨處可見貼著精緻造型海報的髮廊，許多民眾也會固定時間就到髮廊剪髮，或是染燙、做造型，而髮廊在幫客人洗頭時，通常都會洗2次頭，但有網友疑惑為什麼？近日就有網友上髮廊去剪頭髮時，一次洗了兩次頭才讓他去剪髮，令他不禁好奇原因為何。

原PO在PTT八卦版中提到，自己習慣到傳統理髮廳剪頭髮，笑稱「最近剛從阿嬤理髮廳畢業，進入到年輕妹妹開立的髮廊剪頭髮」，不過當他走進店內，店員就說要先帶他去洗頭髮，他困惑地說「洗頭髮就算了，還洗了一次又再洗一次，總共洗了兩次才讓我去剪頭髮」，不禁心中上演小劇場，擔心難道是「裡面的小妹妹是覺得我頭很臭很噁心嗎？」

貼文一出，立刻引起網友在留言區討論，紛紛回應「你下次去100的就不用洗啦」、「100的頂多噴噴水而已」、「太油」、「油爆」、「第一次洗掉髒汙，第二次按摩頭皮」。

事實上，WomenTalk版曾有類似的疑問，當時有名網友曾回應他的設計師說「第一次洗油汙、髮妝品，第二次才是真的在清潔」，也有人強調「每次都要洗兩次，第一次先大致洗，第二次會按摩頭皮」，尤其是較長髮、髮量厚或油性頭皮的人，只洗一次的時候，洗髮精和泡泡沒辦法徹底清潔整個頭皮，此時就需要在沖掉之後，再針對沒搓洗到的部分清潔，並非頭太油、太髒才會洗2次，很多人都誤會了。