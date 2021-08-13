快訊

陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

台股大盤指數盤中跌約220點 跌破「萬七」關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剪髮為什麼要洗2次頭？設計師公布「真實原因」：誤會大了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友詢問為什麼要洗兩次頭？圖/Ingimage
網友詢問為什麼要洗兩次頭？圖/Ingimage

台灣隨處可見貼著精緻造型海報的髮廊，許多民眾也會固定時間就到髮廊剪髮，或是染燙、做造型，而髮廊在幫客人洗頭時，通常都會洗2次頭，但有網友疑惑為什麼？近日就有網友上髮廊去剪頭髮時，一次洗了兩次頭才讓他去剪髮，令他不禁好奇原因為何。

原PO在PTT八卦版中提到，自己習慣到傳統理髮廳剪頭髮，笑稱「最近剛從阿嬤理髮廳畢業，進入到年輕妹妹開立的髮廊剪頭髮」，不過當他走進店內，店員就說要先帶他去洗頭髮，他困惑地說「洗頭髮就算了，還洗了一次又再洗一次，總共洗了兩次才讓我去剪頭髮」，不禁心中上演小劇場，擔心難道是「裡面的小妹妹是覺得我頭很臭很噁心嗎？」

貼文一出，立刻引起網友在留言區討論，紛紛回應「你下次去100的就不用洗啦」、「100的頂多噴噴水而已」、「太油」、「油爆」、「第一次洗掉髒汙，第二次按摩頭皮」。

事實上，WomenTalk版曾有類似的疑問，當時有名網友曾回應他的設計師說「第一次洗油汙、髮妝品，第二次才是真的在清潔」，也有人強調「每次都要洗兩次，第一次先大致洗，第二次會按摩頭皮」，尤其是較長髮、髮量厚或油性頭皮的人，只洗一次的時候，洗髮精和泡泡沒辦法徹底清潔整個頭皮，此時就需要在沖掉之後，再針對沒搓洗到的部分清潔，並非頭太油、太髒才會洗2次，很多人都誤會了。

髮廊 剪髮 PTT 洗髮

延伸閱讀

LINE七夕情人節特效來了！3組關鍵字點燃熊大兔兔煙火秀

陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

拉開窗簾驚見牆壁貼「6橫線黃紙」 內行人秒懂：別緊張

影／驚悚一瞬間！俄羅斯公車氣爆 煙霧瀰漫釀1死15傷

相關新聞

剪髮為什麼要洗2次頭？設計師公布「真實原因」：誤會大了

台灣髮廊隨處可見，許多民眾也會固定一段時間就到髮廊剪髮、染燙做造型，不過你是否也曾發現，髮廊幫客人洗頭髮時，通常都會洗2次頭呢？近日，一名網友在PTT八卦版提到，上髮廊去剪頭髮時，總共洗了兩次頭才讓他去剪頭髮，不禁好奇原因為何，貼文曝光引發熱議。

她想在公投項目增「一妻多夫」制 網友笑稱：很可以！會出門投票

在過去的父系社會中，有些國家實行一夫多妻制。隨著男女平權的議題受到重視，各國早已改為「一夫一妻」制。那女性們會想改為「一妻多夫」嗎？一名網友在臉書「爆廢公社二館」讓女性投票「是否同意一妻多夫制」，此文掀起網友熱烈討論，超多女網友喊「同意」。

男在超商ATM前站超久！他無奈求助原因曝光 網認：真的這樣

許多便利商店都會設置提款機（ATM），方便民眾隨時提款、轉帳等服務。然而，就有一名男網友發文表示，他到超商ATM領錢時，發現有些民眾都會在提款機前站很久，原因曝光後，引發大批網友熱烈討論。

奧客「定期更新」讓負評永遠置頂 無限追殺店家超無奈

店家為經營品牌價值及口碑，多會用心看待網路評價，進行調整或改進，但也有顧客會以此做為武器，向不滿意的店家進行報復，甚至會固定時間更新好讓負評保持置頂。有老闆就無奈抱怨這種追殺行為：「是打破你祖公的黃金甕嗎？」

她抱怨離婚被面試主管嗆「人格有問題」 網友全歪樓笑這張圖

在2020年台灣有高達5萬1680對夫妻離婚，是亞洲離婚最高的國家，而離婚原因有「外遇」、「家暴」以及「婆媳問題」等。近日一位女網友在臉書「爆怨2公社」表示，面試主管跟她說「離婚的人就是人格有問題」，這句話讓她聽了十分傷心，控訴明明就是她遭背叛，怎麼會變成自己的問題？不過底下網友歪樓，笑問她貼的照片「是真的嗎？」

他驚訝末代指考國文第1題太難 網笑曝「選題技巧」

末代指考已於7月底落幕，其中國文科難易度屬於中間偏難，一名網友日前試做本次國文科題目，但才看第1題的成語題時就被打敗，直呼「也太難了吧？」但不少網友認為「難在哪裡啊」，還開玩笑說「這題是在考你，懂不懂猜答案」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。