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她想在公投項目增「一妻多夫」制 網友笑稱：很可以！會出門投票

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在臉書邀請女性們投票是否同意「一妻多夫制」，引發網友熱議。圖擷自<a 圖擷自爆廢公社二館
網友在臉書邀請女性們投票是否同意「一妻多夫制」，引發網友熱議。圖擷自爆廢公社二館

在過去的父系社會中，有些國家實行一夫多妻制。隨著男女平權的議題受到重視，各國早已改為「一夫一妻」制。那女性們會想改為「一妻多夫」嗎？一名網友在臉書「爆廢公社二館」讓女性投票「是否同意一妻多夫制」，此文掀起網友熱烈討論，超多女網友喊「同意」。

一名女網友邀請「女生來公投一下」，投票項目是「一妻多夫制」，網友開心表示「快跟上，我覺得這很可以耶！現在女強人那麼多」、「一個負責去賺錢，一個負責所有家事，感覺很可以」、「不錯，有這項目我絕對出門投我人生第一張票」、「投啊，怎麼不投！」、「這格我會蓋滿」。

不過，也有人幽默表示「嫁一個已經夠累的還多幾個，要我命啊！」、「一個就已經像多一個兒子了…別吧！」、「一個就白眼無極限了，沒辦法」、「一個就氣死了，還氣一堆，哪有那個時間和命」、「不同意，照顧一個別人的不乖兒子我就快抓狂，再多來幾個我怕爆血管」。

其實南非政府在7月曾提到，現行的婚姻締結模式有歧視性，因為能允許男性一夫多妻，但女性卻無法擁有相同權利，因此將推出「一妻多夫制」，不過引發實行「一夫多妻」制的知名人士反彈。

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