奧客「定期更新」讓負評永遠置頂 無限追殺店家超無奈

店家為經營品牌價值及口碑，多會用心看待網路評價，進行調整或改進，但也有顧客會以此做為武器，向不滿意的店家進行報復，甚至會固定時間更新好讓負評保持置頂。有老闆就無奈抱怨這種追殺行為：「是打破你祖公的黃金甕嗎？」

店主吳老闆在臉書社團「爆料公社公開版」發文詢找一位「許先生」，他無奈表示，這位客人嫌他的東西不好吃、衛生不佳、態度也不好，Google評價給一星很合理，但許先生在2020年3月首次評論後，每隔3個月就會修改評論，讓一星負評保持置頂。

吳老闆無奈表示，若是覺得雷，之後不再光顧就好，但這位不知是否為同行，還是他其實是對方的殺父仇人、打破他祖公的黃金甕，才會這樣一直追殺，像不到店面倒閉就不罷休的地步。

顧客「許先生」執著的態度也讓不少網友大開眼界，「真的是吃飽太閒的人」、「一生監督你一人」、「老闆是不是上輩子尿在人家的龍脈」、「真的很堅持的惡客」、「太好笑了我快不行了」、「網路評論就養出一些奧客，不合意就要留負評」、「有些人就是會把這種東西當做自己洩憤的工具」。

也有內行人認為這是同業幹的，「就同業攻擊，很常見的」、「你店附近同業」、「攻擊力很強～是不是同業火力全開了」、「我也覺得這會不會是同行還是仇人故意來亂的」。有人則建議，除去第一次實際有消費的評論外，「後續的無消費直接給負評，就可以針對後面的提告了」。