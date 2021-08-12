快訊

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

人出不去錢進不來：疫禍「東南亞大缺工」怎麼辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他驚訝末代指考國文第1題太難 網笑曝「選題技巧」

聯合新聞網 / 綜合報導
110年大學指考已於7月底落幕。記者曾吉松／攝影
110年大學指考已於7月底落幕。記者曾吉松／攝影

末代指考已於7月底落幕，其中國文科難易度屬於中間偏難，一名網友日前試做本次國文科題目，但才看第1題的成語題時就被打敗，直呼「也太難了吧？」但不少網友認為「難在哪裡啊」，還開玩笑說「這題是在考你，懂不懂猜答案」。

一名網友在批踢踢（PTT）八卦版發文表示，找了今年的指考國文來寫寫看，「沒想到第一題就被難住了」。詢問網友「有沒有第一題很難的八卦」？

選出正確使用的成語：

A為本公司徵才，我推薦小美來應徵，很高興她能「入吾彀（音同「夠」）中」成為同事。

B為這次演講培訓令我思路通暢，「廣開言路」，敢面對眾人侃侃而談。

C為職場容得下阿諛奉承的小人，卻容不下「危言危行」的君子，真諷刺。

D為公司老闆總是「因人成事」，對於不同的下屬，就會給予不同的待遇。

有網友表示做了末代指考國文科第1題就卡住，直呼也太難了吧。（翻攝自大考中心官網）
有網友表示做了末代指考國文科第1題就卡住，直呼也太難了吧。（翻攝自大考中心官網）

網友看完後出現不同答案，認為算蠻有難度，但多數人選出C，認為「答案很明顯啊」、「第一題是用來嚇人浪費時間的」、「不就C，這題都不會可以自盡了」、「正常選C，對女同事有想法的選A，噗噗。」、「我猜C，其他念起來莫名其妙一股諷意」。

也有人秒歪樓表示，「考試第一題大部分都是C」、「A（入吾彀中）怎麼有點AV劇情的感覺」、「天下正妹，入吾彀中矣」、「A要老闆用才對，同事不行」、「會這東西對國文這科有什麼幫助」。

根據大考解答，該題答案為C，各選項的成語意思如下：

A「入吾彀中」：比喻他人進入所設的圈套之中或自己的掌握之中

B「廣開言路」：指盡量創造使人們能充分發表意見的條件。

C「危言危行」：言行舉止均正直不阿。

D「因人成事」：本身沒有能力，依靠他人的力量完成事情。

延伸閱讀

阿嬤學會網購訂11箱麥香 網友驚訝轉羨慕：可以喝到爽耶

110大學末代指考 各科試題與解答

騙過美國政府？25歲台男詐1.95億紓困金 買名車金錶下場曝光

包子店開業月逾電費飆天價 38萬帳單網看傻：掛肉包挖比特幣？

相關新聞

她抱怨離婚被面試主管嗆「人格有問題」 網友全歪樓笑這張圖

在2020年台灣有高達5萬1680對夫妻離婚，是亞洲離婚最高的國家，而離婚原因有「外遇」、「家暴」以及「婆媳問題」等。近日一位女網友在臉書「爆怨2公社」表示，面試主管跟她說「離婚的人就是人格有問題」，這句話讓她聽了十分傷心，控訴明明就是她遭背叛，怎麼會變成自己的問題？不過底下網友歪樓，笑問她貼的照片「是真的嗎？」

他驚訝末代指考國文第1題太難 網笑曝「選題技巧」

末代指考已於7月底落幕，其中國文科難易度屬於中間偏難，一名網友日前試做本次國文科題目，但才看第1題的成語題時就被打敗，直呼「也太難了吧？」但不少網友認為「難在哪裡啊」，還開玩笑說「這題是在考你，懂不懂猜答案」。

搭高捷巧遇「警匪同車」好緊張 男發文釣出本尊相認網笑翻

搭乘大眾運輸時，若恰好遇到「警匪同車」的狀況，很難不關注發展。有網友在高雄捷運上遇到2名身著鮮紅連身服、打扮怪異的乘客，旁邊還有2位警察「陪同」，讓他十分緊張，沒想到發文詢問後竟釣出當事人與警方現身說法，劇情神轉折笑翻眾人。

弟手機忘刪交友APP 給阿公用竟約到大學辣妹想見面

現在通訊軟體方便，不論老人、小孩都人手一支手機，以備緊急之用。不過老人家有時候不太會操作手機介面，常常鬧出笑話。有位女網友就在上分享她爺爺意外使用到弟弟沒刪除的交友軟體，居然還有大學辣妹跟她爺爺約見面，網友笑稱「以後妳要叫她阿嬤了」。

24歲還不會騎機車他問很丟人嗎 網友：看過郭台銘騎車？

有些人18歲一到，就立刻去考汽機車駕照，有些人則因為生活中不需要用到，所以沒有馬上去考。近日就有一名網友指出，他已經24歲了，但到現在還不會騎機車，也還沒拿到機車駕照。他問「這是不是一件很丟人的事？一定要會騎摩托車才符合台灣人的形象嗎？」底下網友暖回「我也不會騎車，沒什麼！」

自煮生出暗黑料理「紫粥+發綠水煮蛋」 他呼叫化學系解惑

疫情期間不少人選擇點外送或自己煮，除了避免染疫風險外，也可以兼顧衛生與健康，不過如果不小心做出「暗黑料理」，你會硬著頭皮吃下去嗎？一名網友就在臉書社團「老百姓日常三餐交流會」PO出非紫米飯的怪異紫粥，以及綠色水煮蛋，詢問大家為何會出現這種狀況，網友們驚恐表示「建議任何人都不要吃」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。