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他驚訝末代指考國文第1題太難 網笑曝「選題技巧」
末代指考已於7月底落幕，其中國文科難易度屬於中間偏難，一名網友日前試做本次國文科題目，但才看第1題的成語題時就被打敗，直呼「也太難了吧？」但不少網友認為「難在哪裡啊」，還開玩笑說「這題是在考你，懂不懂猜答案」。
一名網友在批踢踢（PTT）八卦版發文表示，找了今年的指考國文來寫寫看，「沒想到第一題就被難住了」。詢問網友「有沒有第一題很難的八卦」？
選出正確使用的成語：
A為本公司徵才，我推薦小美來應徵，很高興她能「入吾彀（音同「夠」）中」成為同事。
B為這次演講培訓令我思路通暢，「廣開言路」，敢面對眾人侃侃而談。
C為職場容得下阿諛奉承的小人，卻容不下「危言危行」的君子，真諷刺。
D為公司老闆總是「因人成事」，對於不同的下屬，就會給予不同的待遇。
網友看完後出現不同答案，認為算蠻有難度，但多數人選出C，認為「答案很明顯啊」、「第一題是用來嚇人浪費時間的」、「不就C，這題都不會可以自盡了」、「正常選C，對女同事有想法的選A，噗噗。」、「我猜C，其他念起來莫名其妙一股諷意」。
也有人秒歪樓表示，「考試第一題大部分都是C」、「A（入吾彀中）怎麼有點AV劇情的感覺」、「天下正妹，入吾彀中矣」、「A要老闆用才對，同事不行」、「會這東西對國文這科有什麼幫助」。
根據大考解答，該題答案為C，各選項的成語意思如下：
A「入吾彀中」：比喻他人進入所設的圈套之中或自己的掌握之中
B「廣開言路」：指盡量創造使人們能充分發表意見的條件。
C「危言危行」：言行舉止均正直不阿。
D「因人成事」：本身沒有能力，依靠他人的力量完成事情。
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