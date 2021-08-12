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她抱怨離婚被面試主管嗆「人格有問題」 網友全歪樓笑這張圖

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在臉書PO出與內文不符的照片，意外引發網友熱議。圖擷自爆怨2公社
網友在臉書PO出與內文不符的照片，意外引發網友熱議。圖擷自爆怨2公社

在2020年台灣有高達5萬1680對夫妻離婚，是亞洲離婚最高的國家，而離婚原因有「外遇」、「家暴」以及「婆媳問題」等。近日一位女網友在臉書「爆怨2公社」表示，面試主管跟她說「離婚的人就是人格有問題」，這句話讓她聽了十分傷心，控訴明明就是她遭背叛，怎麼會變成自己的問題？不過底下網友歪樓，笑問她貼的照片「是真的嗎？」

網友在臉書指出，她被面試的主管講「離婚的人就是人格有問題」，她想問大家同意這句話嗎？她說：「明明是被人背叛，小孩還丟給我養，為什麼在別人眼中卻變成是我有問題？」她難過地表示「怎麼想都想不透」。文末，她也批評這個主管「到底是哪個年代的老輝阿」。

一名女網友在臉書表示，自己被丈夫背叛而離婚，竟遭面試主管嗆「離婚的人就是人格有問題」。示意圖／ingimage
一名女網友在臉書表示，自己被丈夫背叛而離婚，竟遭面試主管嗆「離婚的人就是人格有問題」。示意圖／ingimage

底下眾人留言安慰她「不用在意這種人，智商跟一般人不一樣，八成是傳統觀念的人。」、「會說那句話的人格比較有問題」、「這種人智商值得妳去比較嗎？擺明就是不想負責的渣男，妳顧好自己，讓自己更好過吧！」、「這是什麼論點？若是被另一半綠掉，錯要自己攬？」、「這種人也能當面試官？這間公司看來不怎麼樣啊」。

不過，這篇貼文的原PO還另外附上一張圖文不符照，內容意外掀起討論。只見買家想購買50元「我親自煮的白飯」這項商品，所以問賣家還有嗎？結果賣家回覆「還有喔，我改一下價格25元」。買家又問「為什麼？」賣家回應「我太餓吃掉半碗了」，底下網友笑翻表示「誠實的賣家」、「這個圖是真的？太好笑了！」、「圖太吸引人了」。

離婚

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