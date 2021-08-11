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24歲還不會騎機車他問很丟人嗎 網友：看過郭台銘騎車？

聯合新聞網 / 綜合報導
桃園市民反映每年有大量考生報考機車考試，卻苦於沒有練習場地，各監理站假日也關門無法練習，希望市府增設。圖／聯合報系資料照片
桃園市民反映每年有大量考生報考機車考試，卻苦於沒有練習場地，各監理站假日也關門無法練習，希望市府增設。圖／聯合報系資料照片

有些人18歲一到，就立刻去考汽機車駕照，有些人則因為生活中不需要用到，所以沒有馬上去考。近日就有一名網友在「爆怨2公社」指出，他已經24歲了，但到現在還不會騎機車，也還沒拿到機車駕照。他問這是一件很丟人的事嗎？底下網友暖回「我也不會騎車，沒什麼！」

台灣騎機車方便、簡單又快速，在街上常常可見機車穿梭在車陣中，不過有網友在「爆怨2公社」詢問大眾，他24歲還不會騎機車是否很丟人？一定要會騎機車才符合台灣人的形象嗎？對此，底下網友回應「自己方便就好了」、「有需要自然就會去考」、「不會騎車不丟人」。還有人指出「反正有中華民國駕照也不代表會正確的騎車或開車」，更反問「你看過郭台銘騎車過嗎？再來，如果你騎車開車沒天份，與其不會騎車也遠勝會開車騎車的三寶」。

一些網友也說自己不會騎車「反正有人載、不然就坐公車或計程車！大眾運輸工具那麽方便！」、「放心，我不會騎摩托車，連腳踏車也不會 ，也沒考過駕照！」、「我超過40歲也不會騎」。還有人幽默回應「我拿到汽車駕照也不敢開更丟臉，哈哈」、「我老媽今年83歲了也不會騎機車」。

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