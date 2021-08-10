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媽煮一桌大餐慶祝父親節 他在廚房發現真相笑：難怪特別好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO回家和家人一起過父親節，媽媽準備了一整桌豐盛的佳餚。 圖／翻攝《Dcard》
原PO回家和家人一起過父親節，媽媽準備了一整桌豐盛的佳餚。 圖／翻攝《Dcard》

每年一到父親節，許多子女都會訂餐廳來幫爸爸慶祝，就算訂不到餐廳也會買大餐回家一起大吃一頓，一名網友在《Dcard》貼文分享家中的趣事，他說上星期家裡要幫爸爸歡慶父親節，媽媽也準備豐盛的佳餚，但卻不斷抱怨煮這餐有多累，沒想到下一秒原PO發現真相，讓他忍不住笑說「難怪今年雞腿跟雞排特別好吃」。

原PO表示從小到讀大學，自己都是住家裡、吃家裡，自從畢業北漂後，每逢節日一定會回到家裡團聚。上星期他回家打算和家人一起慶祝父親節，並且約好星期六（7日）吃大餐，當天他和爸爸先出門去買東西，回到家後看到媽媽已經準備好滿桌的菜餚，有魚、有菜、有湯還有雞腿，相當豐富。

不過原PO看了這桌大餐卻有著奇怪的感覺，但又不疑有他，等到全家坐下來開始吃飯並聊天時，媽媽透露自己煮這餐有多累，用家裡的鍋子怎麼炸、有多難炸等等的，沒想到吃飽飯後，原PO卻在廚房的垃圾桶看到好幾個便當盒，這才恍然大悟原來這些雞腿、雞排都是媽媽直接從便當店買來的。

原PO忍不住笑說「妳剛剛說炸得很辛苦、很累，原來都是便當店阿姨嗎？」他事後也偷偷問媽媽，「只見我媽一個眼神，我就懂了」，不過原PO也很感謝媽媽辛苦地準備，「媽媽真的很辛苦，今年不只祝爸爸父親節快樂，也祝媽媽父親節快樂」。

貼文笑翻眾人，「哈哈哈…也太可愛了吧」、「感覺像我未來會做的事」、「我家也是欸，害我現在也這樣對男友」、「有些便當店的菜真的好吃，支持媽媽外帶啦，也不用這麼辛苦煮飯」、「其實媽媽也不是怎麼變成這樣，她只累了活出自我…哈哈！推媽媽們都外帶」、「我拿給我媽看，她說明年她也要這樣，擺一擺看起來也很豐盛」。

原PO在廚房發現許多便當盒。 圖／翻攝《Dcard》
原PO在廚房發現許多便當盒。 圖／翻攝《Dcard》

父親節 Dcard

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