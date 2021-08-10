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驚見警用機車「整排集體路倒」！ 網︰應是防風雨預防性放倒

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在路上看到一幕「颱風天奇景」，從照片中可見路旁的警用機車竟整齊的倒成一片。 圖／路上觀察學院
有網友在路上看到一幕「颱風天奇景」，從照片中可見路旁的警用機車竟整齊的倒成一片。 圖／路上觀察學院

近日台灣各地降下暴雨，在不少低窪處都出現淹水的狀況，而日前就有網友在路上看到一幕「颱風奇景」，從照片中可見路旁的警用機車竟整齊的倒成一片，究竟是被強風吹倒還是「預防性放倒」，引起上千名網友熱議。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」中發文，從文中的照片上可見一排警用機車「一面倒」橫躺路邊停車格，讓他忍不住幫這張照片下了個「整齊」的註解。

此文一出，不少網友便留言紛紛笑道「長官一聲令：趴下」、「整齊劃一」、「很像視窗當掉然後狂點，結果跑一堆出來」、「拍攝者不救XDD」、「刷一整排機車」、「完美strike（擊倒）」。

而也有不少留言貼心指出真相，「應該是自己放倒的，如果是風吹會疊一起，不會那麼整齊有空間」、「這是怕颱風天被吹倒造成更嚴重的損傷，所以才先放倒吧」、「與其被風吹倒，不如自己放倒」。

颱風 暴雨 奇景 淹水

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