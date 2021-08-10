暖男從美國「幫女友點外送」 網友惡搞結局：怕被綠？

分隔兩地的情侶經常互相會送上驚喜祝福，以解相思之情，其中更是會以「代訂外送」的招數放閃。最近有一名外送員分享，有客人從美國點餐送給女友，第一次見到這種訂單覺得很有趣，便PO上網分享，但其他人一看反而開始惡搞回應「然後送到了，是男的取餐對吧！」

這名外送員在臉書社團「外送員討論區」分享一筆有趣的訂單，訂單中寫道「我在美國想叫給女友吃，拜託到了打電話」，看似是一件溫馨感人的故事，但不少網友紛紛手癢惡搞起來了。