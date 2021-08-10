暖男從美國「幫女友點外送」 網友惡搞結局：怕被綠？
分隔兩地的情侶經常互相會送上驚喜祝福，以解相思之情，其中更是會以「代訂外送」的招數放閃。最近有一名外送員分享，有客人從美國點餐送給女友，第一次見到這種訂單覺得很有趣，便PO上網分享，但其他人一看反而開始惡搞回應「然後送到了，是男的取餐對吧！」
這名外送員在臉書社團「外送員討論區」分享一筆有趣的訂單，訂單中寫道「我在美國想叫給女友吃，拜託到了打電話」，看似是一件溫馨感人的故事，但不少網友紛紛手癢惡搞起來了。
網友們一個個留言表示，「結果打開門看到一個男的」、「我會跟他說，出來拿的怎麼是男生？」、「然後送到了，是男的取餐對吧」。更有一名外送員笑曝類似經驗，「我也遇過什麼他在金門幫女友叫外送，送到五樓。神奇的是，我到了打電話給他沒接我真的衝上去後，是一個男的接餐，嗯？你女友？還是你綠了不知道」，他也無奈身為外送員，有時還得身兼客人的「查崗」工具。
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