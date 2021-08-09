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日劇為何跌落神壇？ 不少網友點「這原因」：真的不喜歡

聯合新聞網 / 綜合報導
每個國家、地區所拍攝的戲劇都有不同的特色，且都有各自的擁護者。 圖／ingimage
每個國家、地區所拍攝的戲劇都有不同的特色，且都有各自的擁護者。 圖／ingimage

許多國家所拍攝的戲劇都有自己的特色，且都有各自的擁護者，對此便有網友好奇，在2000年左右時，日劇真的很強，但近幾年卻跌落神壇，大多人喜歡的都是韓劇，便好奇詢問「日劇為何會被韓劇打趴？」

原PO在PTT的Gossiping板上以「日劇為何會被韓劇打趴」為題發文，表示在2000年左右時，日本有許多戲劇都廣為人知，更是受到不少人喜愛，但後來就莫名其妙被韓劇超越，連DVD店及唱片行，都清一色全部都是韓劇，而一片日劇都沒有，這讓他不解地發問「究竟為什麼日劇會被韓劇屌打成這樣？」

此文一出，不少網友紛紛留言表示日劇都「愛說教」，「日劇沒什麼進步啊，浮誇的劇情真的不喜歡」、「日劇愛說教」、「喜歡講人生道理」、「說教、台詞做作」、「日劇就是太愛說教，演技也很浮誇」、「日劇沒進步，愛說教、演技不好」。

此外，也有許多留言針對近幾年盛行的「韓劇」分享自身想法，「韓劇經費突破天際」、「韓劇應該是劇情跟演員都有進步」、「韓劇真的帥美多」、「韓劇有能拍出深度的，就算是無腦的人家也有俊男美女」、「韓劇超無聊，劇情永遠都是愛情」、「我還是愛日劇，韓劇好悶」。

PTT

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