公司椅有階級之分 底層員工椅背都沒有 網友嘆：泥巴都不如

辦公室座椅坐得舒不舒服很影響工作心情和效率，有網友近日於討論區發文表示公司座椅有階級之分，高層座椅最貴，售價約9000元，「坐完不知道會不會飛起來」，最底層有些員工的椅連椅背也沒有，他覺得「好不人道」、「泥巴都不如」。貼文引起熱議，有網民建議他帶「私家凳」回公司，又有人質疑該公司違反職安健守則。

該網友近日於連登討論區發文表示，他公司的椅有階級之分，總監座椅最貴，他在網上查過，售約9000元；助理總監座椅都較高級，但明顯不及總監那張；中層經理級座椅與高層不同，但「都是一個比一個廢」，最底層員工座椅「有的連椅背都沒有」，實習員工要坐沒椅背的圓形摺椅。

他質疑公司的椅是否有必要作階級之分，「脊椎健康跟階級怎麼要有掛鉤」，又指將全公司的椅的價錢合計也不及高層的椅貴。有網友建議他自己帶「私家凳」，但樓主說曾有同事帶較貴的椅回公司，結果被批鬥及「照顧」。

根據職業安全健康局指引，辦公室座椅必須能調校高度及可轉動，並配以滑輪式5點座腳，亦應有可為腰背提供足夠承托的椅背；若員工有使用顯示屏幕設備，桌面或鍵盤架沒有足夠空間承托雙手，座椅就必須有靠手。

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文章授權轉載自《香港01》