快訊

疫苗來了！第五批9.96萬劑莫德納運抵桃園機場

新北最年輕死亡案例 38歲女打完AZ全身痠痛送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芭比慘斷頭 他盡力修復卻成「小頭怪娃」：女兒狂哭

聯合新聞網 / 綜合報導
芭比娃娃是許多人童年時期最喜愛的玩偶，若稍有損傷，娃娃主人都會超級難過。圖片來源／ingimage
芭比娃娃是許多人童年時期最喜愛的玩偶，若稍有損傷，娃娃主人都會超級難過。圖片來源／ingimage

芭比娃娃做工精緻、造型多變，是很多人童年時期最喜愛的玩具，總是隨身攜帶、細心呵護。但近日有網友發文分享一名家長將女兒的芭比娃娃頭部掰斷，他試圖想挽回這樁慘劇，努力自行修復玩偶，沒想到原本美麗的芭比竟變成「小頭怪娃」，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「爆廢公社公開版」發文轉發一張對話紀錄的照片，其中一位家長焦急求救，直言「我把女兒的芭比頭掰斷了」，對方也趕緊回覆「那怎麼辦，那是妹妹最心愛的玩具欸，她一定會哭很慘」。

沒想到第一位家長回應「有啊，我有修了啊，但是她還是哭很慘⋯⋯」。他也貼出自己維修後的芭比照片，只見原先有著漂亮面容的芭比，脖子以上直接不見，然而該家長並沒有嘗試黏回芭比的頭部，而是直接在脖子處以馬克筆畫上五官，並在脖子後接上芭比的金髮，有著怪異比例的新玩偶就此誕生。

一名網友轉發一位家長把孩子的芭比用壞後，自行修理的爆笑事蹟。圖／取自爆廢公社公開版
一名網友轉發一位家長把孩子的芭比用壞後，自行修理的爆笑事蹟。圖／取自爆廢公社公開版

看到原先美麗的芭比成為詭異的「小頭怪娃」，難怪第一位家長的女兒會因此哭得更加傷心，對此原PO也在文中感嘆寫道「修復是需要藝術的！」

貼文一出也笑翻許多網友，網友紛紛幽默回應，「20頭身美少女」、「崩壞了⋯」、「這拍恐怖片吧！」、「是我也哭」、「從芭比變金剛芭比」。

芭比

延伸閱讀

誤丟洗衣機！她無奈獲「迷你拖鞋」 網喊被萌翻：想親自實驗

夢見亡夫「拿這本護照」開車出遊 妻比對紙紮車牌號驚呆

小土撥鼠做吊環體操「姿勢一百分」 網友驚呼：根本東奧金牌！

PTT停機13小時哀鴻遍野 網曝暗黑巧合直呼「世界末日」

相關新聞

芭比慘斷頭 他盡力修復卻成「小頭怪娃」：女兒狂哭

芭比娃娃做工精緻、造型多變，是很多人童年時期最喜愛的玩具，總是隨身攜帶、細心呵護。但近日有網友發文分享一名家長將女兒的芭比娃娃頭部掰斷，他試圖想挽回這樁慘劇，努力自行修復玩偶，沒想到原本美麗的芭比竟變成「小頭怪娃」，貼文引起網友熱議。

本屆中華隊最大黑馬？球迷指「這場比賽」：根本千年一遇

本次的東京奧運賽事也進入尾聲，截自7日，中華隊已拿下2面金牌、4面銀牌及6面銅牌，一共12面獎牌。對此便有網友列出本屆奧運「印象最深刻的賽事」，更引出了許多網友紛紛列出自己的看法。

陸客停止來台滿2年！ 網列「1好1壞」喊有感：其實差很多

自新冠病毒爆發以來，許多行業都受到不小衝擊，尤其觀光業者首當其衝，遊客人數瞬間銳減。有網友就表示，中國當局於2019年宣布暫停人民赴台自由行，接著便迎來疫情肆虐，台灣的陸客可說是直接歸零，讓他好奇問道「對大家有影響嗎？」話題引發熱議。

新都市傳說？她曝連4年接「Nick來電」 網一看驚喊：我也遇過

不少廠商在推銷商品或課程時，會選擇在人來人往的鬧區尋找目標，留下民眾的聯絡方式，用於日後傳遞廣告資訊。不過，近日有網友透露，自己有次將電話號碼留給一位名為Nick的男性，沒想到對方竟持續聯絡自己4年，讓她相當困擾。文章曝光後，意外釣出許多同樣經常被「Nick」聯絡的人，讓網友紛紛笑稱「Nick也太盡責」、「這是新都市傳說嗎」。

誤丟洗衣機！她無奈獲「迷你拖鞋」 網喊被萌翻：想親自實驗

常用於製成衣物的人造絲、人造棉等材質，因親水性較高，容易在洗滌後出現縮水情形，不少人在使用洗衣機前都會格外注意。不過，近日有一名網友分享，自己不小心將拖鞋和衣物一起丟進洗衣機，沒想到竟然得到一隻「迷你版拖鞋」。照片曝光後，逗趣模樣引起熱議。

皮蛋煮湯也好喝！她分享料理作法 老饕讚「到港式餐廳必點」

每一種食物都有其獨特風味，有人愛也有人不喜歡，有時候將幾種食材加在一起料理也會迸出新滋味，就有一名女網友在臉書分享自己很喜愛的一道湯「香菜皮蛋魚片湯」，她還透露料理作法，讓老饕們大讚到港式餐廳必點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。