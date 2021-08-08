芭比慘斷頭 他盡力修復卻成「小頭怪娃」：女兒狂哭

芭比娃娃做工精緻、造型多變，是很多人童年時期最喜愛的玩具，總是隨身攜帶、細心呵護。但近日有網友發文分享一名家長將女兒的芭比娃娃頭部掰斷，他試圖想挽回這樁慘劇，努力自行修復玩偶，沒想到原本美麗的芭比竟變成「小頭怪娃」，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「爆廢公社公開版」發文轉發一張對話紀錄的照片，其中一位家長焦急求救，直言「我把女兒的芭比頭掰斷了」，對方也趕緊回覆「那怎麼辦，那是妹妹最心愛的玩具欸，她一定會哭很慘」。

沒想到第一位家長回應「有啊，我有修了啊，但是她還是哭很慘⋯⋯」。他也貼出自己維修後的芭比照片，只見原先有著漂亮面容的芭比，脖子以上直接不見，然而該家長並沒有嘗試黏回芭比的頭部，而是直接在脖子處以馬克筆畫上五官，並在脖子後接上芭比的金髮，有著怪異比例的新玩偶就此誕生。

一名網友轉發一位家長把孩子的芭比用壞後，自行修理的爆笑事蹟。圖／取自 爆廢公社公開版

看到原先美麗的芭比成為詭異的「小頭怪娃」，難怪第一位家長的女兒會因此哭得更加傷心，對此原PO也在文中感嘆寫道「修復是需要藝術的！」

貼文一出也笑翻許多網友，網友紛紛幽默回應，「20頭身美少女」、「崩壞了⋯」、「這拍恐怖片吧！」、「是我也哭」、「從芭比變金剛芭比」。