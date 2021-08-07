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本屆中華隊最大黑馬？球迷指「這場比賽」：根本千年一遇

聯合新聞網 / 綜合報導
旅美高球好手潘政琮在東京奧運勇奪銅牌。特派記者余承翰／東京攝影
旅美高球好手潘政琮在東京奧運勇奪銅牌。特派記者余承翰／東京攝影

本次的東京奧運賽事也進入尾聲，截自7日，中華隊已拿下2面金牌、4面銀牌及6面銅牌，一共12面獎牌。對此便有網友列出本屆奧運「印象最深刻的賽事」，更引出了許多網友紛紛列出自己的看法。

原PO在PTT上以「這屆東奧代表團誰最讓人印象深刻？」為題分享，表示本屆奧運也快到尾聲了，自己認為這次中華隊的表現真的帶來滿滿的感動，其中，印象最深刻的分別是羽球男雙「麟洋配摘金」，因為賽前很難想像到的金牌，沒想到居然就這麼發生，以及「小戴銀牌」，從八強到決賽，三場非常精彩的比賽，雖然沒金仍然不減風采，還有桌球代表隊的「小林同學」，分別打了混雙、男單及男子團體三個項目，讓大家看到這位19歲天才少年的實力。

除此之外，原PO也指出，潘政琮的「7搶1銅牌戰」，真的是非常不可思議，因為高爾夫可說是高手雲集的歐美熱門運動項目，最後，鞍馬王子「李智凱完美落地」，不但是台灣第一面體操獎牌，更堪稱電影翻滾吧系列，最完美的續集。

此文一出，不少網友也覺得高爾夫球好手潘政琮的銅牌戰，真的是十分精彩，「我覺得是高爾夫，實在太不容易，是本屆最大的黑馬」、「絕對是高爾夫，台灣拿牌根本千年一遇」、「高爾夫，7搶1銅牌決戰實在是一大驚奇」、「高爾夫，神級表現，台灣很少那種倒吃甘蔗的比賽」。

另外，也有網友認為李智凱的鞍馬決賽，也令人印象深刻，「體操，看了這麼多屆，沒想過可以看到台灣，而且還可以拿牌」、「智凱。有生之年能看到體操奪牌實在是一大驚奇」、「李智凱吧，讓我心跳停了40幾秒」、「李智凱，絕對不會有人曾經想過台灣有人可以挑戰體操金牌，還穩穩的」。

東京奧運 金牌 李智凱 潘政琮

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