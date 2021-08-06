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陸客停止來台滿2年！ 網列「1好1壞」喊有感：其實差很多

聯合新聞網 / 綜合報導
中國於2019年宣布停止人民赴台自由行，隨後新冠疫情爆發，近兩年來台灣幾乎看不到來觀光的陸客。示意圖／聯合報系資料照片
中國於2019年宣布停止人民赴台自由行，隨後新冠疫情爆發，近兩年來台灣幾乎看不到來觀光的陸客。示意圖／聯合報系資料照片

自新冠病毒爆發以來，許多行業都受到不小衝擊，尤其觀光業者首當其衝，遊客人數瞬間銳減。有網友就表示，中國當局於2019年宣布暫停人民赴台自由行，接著便迎來疫情肆虐，台灣的陸客可說是直接歸零，讓他好奇問道「對大家有影響嗎？」話題引發熱議。

原PO在網路論壇PTT發文提到，中國文化和旅遊部2019年時宣布，從該年的8月1日起暫停47個城市的人民來台自由行，隨後團體旅客也陸續限縮，接著不到半年的時間，全球便爆發新冠病毒疫情，台灣的陸客也瞬間歸零。

原PO表示，近期他回顧當初的報導，發現當時許多人都擔心失去陸客後，台灣會承受龐大的經濟損失，如今陸客停止來台已經兩年，損失和影響似乎沒有想像中來得嚴重，讓他不禁好奇詢問「陸客不來，對各位的生活有什麼影響嗎？」

過去來台旅遊的陸客團。聯合報系資料庫
過去來台旅遊的陸客團。聯合報系資料庫

文章曝光後，許多網友都認為最大影響是國內旅遊感受提升，紛紛直呼「景點人少很多，蠻好的」、「奇奇怪怪又沒當地特色的店關了，變得順眼」、「景點沒有那麼擠，有旅遊的品質」、「風景區安靜、人少、變乾淨」、「很多昂貴旅館終於降價」、「旅遊氣氛好很多」、「一堆一看就噱觀光客的店收掉不少」、「之前都不太想去比較大的夜市或景點，現在不會了」、「火車票變好買」。

不過也有不少人點出負面影響，直言對觀光業者影響很大，留言「很多旅遊業朋友失業很久」、「一些觀光位置的餐廳飯店很慘」、「以前太好賺，現在只能賺2萬多」、「身邊做陸客生意的朋友都換工作了」、「刷掉一堆計程車司機和包車商」、「這要問免稅店、飯店、旅遊業才對」、「伴手禮店都倒光」、「其實觀光旅業真的差很多」。

陸客 疫情 自由行 伴手禮 PTT

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