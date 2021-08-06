奧運選手奪牌能提升運動風氣？體保生吐苦水：只盼不再被歧視

台灣好手在本屆奧運獲得好成績，也激發國人的運動熱。《Dcard》上有一名體育生發文感嘆「難道只有金牌才會被重視嗎」？他表示練體育這幾年，常常感受到周圍歧視的眼光，但所有默默無名的運動員，其實也都和得牌選手一樣努力訓練，他們也同樣值得大家加油，希望大家能給予相同的鼓勵和尊重。

該名網友表示，他從小三開始練體育到現在大學一年級，第一次感受到運動員的力量原來這麼大。所有人都在電視機前面為選手加油打氣。讓他感受到原來台灣人可以這麼團結、這麼熱愛運動。而在他練體育的這11年，體育生都一直遭受歧視。不管是親友或普通班的同學，都常有一種看不起的眼神。

而他們從國小開始，五點就得起床去運動場練習2小時，放學後也要留下來進行3小時的訓練。寒暑假也是移地訓練，沒有周休二日也沒有假期，只為了能獲得更好的成績。但體保生在用體育進了想進的學校後，卻總是被不平等看待。「我們考試成績可能不如普通生，但是我們一樣是憑自己的努力，就跟大家一樣。大家是用自己的努力，讀書考進學校，我們則是在體育方面努力，讓自己拿到資格進入學校。」

該網友說，這次奧運讓大家看到了很多優秀的運動員，但運動員不應該在奪牌後才被看見，所有努力的運動員都和奪牌選手一樣「值得大家鼓勵，值得台灣去幫他們加油，值得被尊重。」

有網友回應「這個社會本來就是要拿出成績才能證明自己」、「其實其他領域也是一樣，大家都嘛很努力，沒成績怎麼證明你值得關注」；也有學音樂的網友很能體會原PO心情，認為「除了讀書以外的努力，都容易被社會忽略」。而原PO網友也澄清回應，表示他不是希望一定要獲得重視或認同，而是社會能尊重每個人在做的事情，不隨便歧視其他領域。