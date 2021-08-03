網PO超狂珍奶照 眾人驚喊「密集恐懼症」發作、下巴會脫臼

悶熱的夏天讓人想來杯清涼消暑的手搖飲，其中珍珠奶茶可說是台灣民眾的必點飲品之一。有網友在「爆廢公社公開版」分享朋友端給她的珍奶照，並問大家看到的感覺如何？底下超多人崩潰表示「密集恐懼症」、「我喜歡珍珠，但也不要這樣吧！」、「有點噁心」，還有人笑稱「這是一杯珍珠再加奶茶，不是奶茶加珍珠」。

一位網友在臉書PO出三杯滿滿珍珠的珍珠奶茶照，珍珠居然佔了大部分，彷彿加料不用錢。她問大家「當朋友端了一杯珍珠奶茶給你時，感覺如何？」並說自己嘴巴都痠了。這篇貼文馬上吸引500人留言，有密集恐懼症的人直接崩潰喊「無法接受」，還稱這杯是「豹紋奶茶」、「好噁心」、「看了就飽了」、「根本魚子醬」。

不過也有珍珠愛好者表示「這個很可以」、「這個我可以」，甚至稱讚「這才是真正的珍珠奶茶」、「身為台南人的我，我會很嗨」、「給我給我」。也有網友好奇問「整杯滿要多少錢啊？」還有人笑說，喝了這杯珍珠奶茶「下巴會脫臼」。