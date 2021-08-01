這才是寶寶圍欄的「正確用法」？ 網笑：很多爸爸都這樣用

寶寶圍欄的功用，讓人想都想不透！追根究柢，都是因為沒什麼可以關得住寶寶啦！在孩子心中，根本沒有「圍欄」的存在。

寶寶圍欄是個很有趣的設計，因嬰兒而生，使用者卻是…

誠實說，你家買了寶寶圍欄後，真正用在關住寶寶的時間有多久？

「爆廢公社公開版」一位媽媽分享自家的寶寶圍欄，買來之後居然變成爸爸和兩個女兒之間的「結界」，媽媽看到馬上傻眼，「我一直以為我買的是寶寶圍欄！」此情此景也讓網友們都笑翻了，笑說：「可能這才是正確用法......原來我一直都用錯了！」

網友們邊笑邊蓋了滿滿的留言樓！有網友表示，「圍欄就是要來圍最危險的東西」，有網友逗趣稱：「爺爺」也需要這個圍欄，之前女兒都會企圖伸手觸摸爺爺的茶具，「全家打算把爺爺跟茶桌圍起來」。

原來圍欄還可以這樣用！？網友：「無誤啊，哈哈！」圖／取自FB 爆廢公社公開版

使用率最高卻是爸爸？

網友們看了原PO爸爸在圍欄內的處境，紛紛回應：「關不住小孩，那就圍住自己」、「是不是每個爸爸都想要一組可以阻擋孩子的圍欄」，還直言道：「這是爸爸的『領域展開』！」

寶寶圍欄使用率最高的恐是爸爸？網友對此深信不疑，媽媽們的留言更爆笑：「是寶寶圍欄沒錯，裡面那個是巨嬰」、「還能自己賺錢買飯填飽肚子的巨嬰」、「小孩：媽媽說，要顧好爸爸」等。爸爸們更留言：「這個很需要。小孩三不五時就上來不是亂按就是跟你比螢幕說這是啥」、「這是一種退守家園的概念～最後的聖地」、「老爸的村莊不會被攻擊了」，最來再來一句：「是爸爸都懂！」同溫層互相取暖來著！

還有爸爸看完不急不惱，還tag老婆明天也幫他買這種圍欄，老婆回答充滿玄機：「好，我直接買幫你蓋到天花板！」看來，寶寶圍欄的團購團，可以準備開團了！

網友：「同款，不過是為了保護電視！」圖／取自FB 爆廢公社公開版

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文章授權轉載自《香港01》