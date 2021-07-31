奧運什麼比賽最該被取消？內行點名「這兩項」運動項目

東京奧運的各項比賽正如火如荼的進行中，精彩的賽事都讓許多坐在電視機前的觀眾一起緊張，對此，便有網友認為奧運有許多項目在其他國家都已經有熱門的賽事在舉行，讓有些項目反而在奧運時不受關注，因此他就好奇的疑惑「值得取消的是哪一個？」

原PO在PTT上以「奧運最值得取消的球類比賽項目」為題發文，說明網球有大滿貫、澳網、法網、溫網及美網，而足球有世界盃，籃球有NBA，高爾夫也有美國名人賽、美國公開賽、英國公開賽與PGA錦標賽的四大公開賽。

他說明道，如果是選手的話，其實只要能拿下這些大賽冠軍，都算是職業運動生涯一大光榮，而相較之下，在奧運的這四項運動項目，「感覺只是為了湊足奧運項目?」因為這4項球類運動在奧運中，相較於其職業賽事是最不受關注的，便讓他不禁疑惑「值得取消的是哪一個？」

「個人覺得是足球」原PO說明，在世界盃根本舉世瘋狂，但是奧運足球感覺關注度很低。此文一出，不少網友也紛紛認同原PO的想法，「足球真的蠻不必要的，場館貴但又不重要」、「奧運足球確實星度和關注度不夠」、「足球沒關注度，但又一堆參賽名額」。

但也有人留言解釋，「足球的作法是有歷史的，奧運可以發覺小國」、「 足球很難取」、「足球最熱門運動第一名耶...你能想像奧運竟然沒有比熱門第一名的運動嗎」。但也有網友也點名「棒球」這項運動，「棒球我也是不懂...」、「棒球一場根本不能看出實力阿」、「棒球吧，世界最頂尖聯盟跟你對著幹，還留著要幹嘛」。