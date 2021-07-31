小戴逆轉勝整條街暴動！引網憶「13年這場賽事」：大家一起吼

世界球后戴資穎昨（30）日在東京奧運出戰女單羽球8強賽事，面對的對手是泰國的依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終在第三局贏下比賽，成為台灣首位勇闖奧運4強的女單選手。而這場比賽也讓一名網友分享「小戴每得一分都能聽到很多家鄰居大喊」，這也讓他不禁感嘆「不知道多久沒有這麼感動過了」，此文更引起許多網友回應。

起初，戴資穎在第一局先是以14:21落後，直到第二局局末時連拿6分後逆轉，且在第三局時小戴以21:18的些微差距勝出。這樣精彩的一局賽事，便讓原PO在PTT奧運版以「台灣有多久沒有整條街都在吶喊」為題分享，在昨天回家的路上發現，幾乎每家都播著戴資穎這場8強賽，甚至「小戴每得一分都能聽到很多家鄰居大喊」，

「不知道多久沒有這麼感動過」，原PO憶起當年MLB球迷的集體記憶「王建民」和奪下《英雄聯盟》世界冠軍的「台北暗殺星TPA」，讓他不禁直呼「這就是運動的魔力吧！恭喜小戴」。

此文一出，不少網友也紛紛分享「我家對面也在尖叫」、「社區吼很大聲」、「剛剛捷運小戴失分，一群人唉出來」、「剛剛小戴最後一球有聽到隔壁鄰居歡呼」、「我在捷運車廂振臂XD」、「真的超多人在看！」、「真的，我家那邊各種尖叫」、「我人在新加坡，房東在外面看也在歡呼」、「辦公室也叫很大聲」。

除此之外，也有許多網友提及「2013年第三屆世界棒球經典賽」是印象中最熱血的賽事，「13年經典賽我家那邊整條街都在吶喊」、「2013經典賽+1，宿舍交誼廳大家一起吼」、「13經典賽，那時還在路邊看電視牆，一堆都直接不回家站在路邊看一起吼」、「13wbc連在馬路騎車都有人在看路邊轉播不走的」、「13WBC全宿舍都很轟動」、「13年真的很扯，陌生人會衝過來跟你擊掌」、「13WBC超扯！高中晚自習所有人都在看」。