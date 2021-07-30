月底沒錢吃大餐？他曝「窮人版壽司」作法 網笑翻：很豐盛

日本料理中的壽司深受台灣許多民眾喜愛，不過要想吃到食材新鮮又種類多元的壽司，一餐可得花上不少費用。有網友就分享，自己製作了一款「窮人版握壽司」，提供給月底時薪水總幾乎見底的「月光族」參考，網友看了紛紛笑說「可以吃大餐了」。

不少上班族每每到了月底，存款都已所剩無幾，一名網友就在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，月底時生活費不足，吃不起豪華壽司，只好來一點「窮人版握壽司」，至少「有蝦、有魷魚、有魚」，也算得上是一頓大餐。

隨後原PO貼出「壽司本尊」的照片，只見砧板上放的9個握壽司中，白飯上放的分別是蝦子、魷魚和小魚造型的零食餅乾。照片曝光後，目前已經湧入1.4萬人點讚、超過900則留言，趣味的貼文引起熱烈迴響。

原PO利用海鮮造型的零食製作「窮人版握壽司」，引眾網笑翻。圖擷自 facebook

網友紛紛留言笑稱「可以自己在家DIY壽司了」、「剛以為真的是生魚片」、「很豪華耶」、「月底吃大餐囉」、「這我可以，月底的日本料理」、「莫名覺得應該蠻好吃欸，綁個海苔好像感覺也很不錯」、「乍看還以為是海膽」、「三鮮壽司，好豐盛」、「配玉米濃湯，脆脆的很好吃」、「趕快回家做」、「超值首選」。