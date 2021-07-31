各國醫療職人劇，網友熱議清單推薦！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「醫療劇」話題近一個月的網路聲量，帶您了解網路上大家對醫療劇的關注焦點，以及網友熱議的日韓美醫療劇有哪些。

全國疫情三級警戒延長，想追的劇都追完了嗎？別擔心會劇荒，近期有許多季播的韓劇強勢回歸，也有不少題材新穎且討論度極高的韓劇，從輕鬆喜劇、浪漫愛情到恐怖驚悚，都值得你加入看劇清單，讓你一個看的夠！

醫療劇網友關注焦點 「韓劇」、「日劇」網友最愛！

醫療劇網路熱門關注焦點。 Social Lab社群實驗室／製圖

醫療劇的內容豐富多樣，而從醫療劇的社群相關討論內容來看，戲劇的討論焦點隨著戲劇的播出而是到矚目，例如在播劇時，不少網友會開直播「live」文，成為觀眾在線討論、互相分享劇情的「心得」和「解析」的聚集地。劇中「演員」飾演的「角色」，以及電視劇「OST(原聲帶)」，也常引發網友的熱議，如在近期的醫療劇角色中，「曹政奭」在《機智醫生生活》中的出眼表現，受到不少矚目，其幽默詼諧的演繹逗笑不少觀眾，精湛的演技也讓不少網友留下「曹政奭講電話的語調神情都非常到位厲害」、「曹政奭超適合這個角色」等佳評。

此外，網友對戲劇的「劇情內容」也多有所討論，如網友經常在戲劇播出後在社群平台上留下各自對於劇情走向的看法。在醫療劇中，除了「醫生」在醫院的「工作」討論外，劇中「朋友」間的互動、男女主角間的「愛情」故事，也成為追劇的一大看點，如「在各幕情節當中的，更顯得他們友情的珍貴」、「真的好期待熊熊cp(情侶)的每一次告白」。

各國的醫療劇也會同時受到網友的提及討論，除了「韓劇」與「日劇」本身獲得最多的討論外，網友們在觀看醫療劇中的治療場景時，常會提及劇中與「台灣」真實醫療體系的相同處、相異處。同時，也會比較「台灣」與國外醫療劇的觀後感，當中《麻醉風暴》即是不少網友認為相當有水準的台灣醫療劇。

各國醫療劇熱議排名 治癒題材賺人熱淚

網友熱議醫療劇網路聲量排名。 Social Lab社群實驗室／製圖

在眾多部優質的醫療劇中，哪幾部是受到網友們熱議的劇呢？透過醫療劇的聲量調查，可發現多部採「季播制」的醫療劇獲得觀眾的喜愛，其中近期熱播中的韓劇《機智醫生生活2》既搞笑又溫暖的劇情，深得劇迷們的喜愛，除了劇中的有趣的小細節與伏筆，引發網友們熱議外，探討疾病與病患家屬的故事情節，也帶起大眾對議題的討論，如「到底哪來的自然產生的寶寶會比較聰明這說法，實在是太好笑了」、「我的父親是器官捐贈者，恩芝媽媽那段話真的徹底讓人大哭」。

而日劇則是以七月剛開播《TOKYO MER行動急診室》討論度最高，描述在行動急診室急救的醫療車團隊，如何在現場救治傷患，團隊後的政治角力也相當精彩，緊湊的劇情讓觀眾直呼「很久沒在日本連續劇的首集，看到這麼緊湊的一個多小時了」，不過也有網友認為劇情太誇張留下「雖然是戲劇，但是劇情真的有點扯」的評語。

另外，老字號的醫療美劇《實習醫生》，自2005年首播至今，已開播至第十七季，是多位網友心中經典的醫療神劇，在求推劇的文章下的留言中，獲得不少劇迷的推薦。整體來說，貼近現實狀況的醫療劇最能引發觀眾共鳴，具有啟發性的治癒題材則深得劇迷們的喜愛。

這麼多值得一看的醫療劇，哪一部吸引你呢？不妨利用空閒期間，一起從劇中的刻畫的故事，來了解醫療一線人員的辛苦吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》