銅板價員工餐「牛排吃到飽」 網友見照暴動：我要填履歷！

談到公司的員工餐，大概很多人的印象會是便宜，能吃個粗飽就好，內容是什麼食物不會期待太多。不過在日本，卻有一家非常大方的公司，提供員工只要花銅板價，就能便宜吃到「牛排吃到飽」，讓許多網友看了羨慕不已。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「IRON_IKEDA」最近分享，表示他們公司內，存在著只要170日圓（約相當於新台幣43元），就能夠吃到飽的牛排大餐。他還PO出牛排堆積如山的照片，並開玩笑表示，希望能頒給這份餐點一座金牌。

而提供這個的，是日本的金屬製品公司「株式会社キャステム」。IRON_IKEDA說明，這個牛排吃到飽，其實是公司一個月一次的固定企劃，為的就是讓員工們能夠開懷享用美味餐點，增進群體士氣。平常餐廳也都會參考員工意見，做出他們想吃的美食。

網友們看了紛紛表示「好想吃啊」、「才170日幣太不科學」、「我家公司銅板價的餐都超小份」、「這根本是最強的員工優待」、「看得我都想辭掉轉職這裡了」、「這就算花1000日幣（相當於新台幣254元）我都願意」、「我要入社」、「履歷表在哪呢」、「光員工餐就能讓人入社」、「簡直是是天國啊」。