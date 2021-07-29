「加農砲射擊」也曾登奧運？他細數消失項目 網敲碗盼這項回歸

2020東京奧運台灣獲得多面獎牌帶起「奧運熱」，國人看得大呼過癮的同時，也對一些花絮、小知識產生興趣，有網友在好奇之餘研究曾出現但現在消失的比賽項目，發現好幾項對國內來說較冷門的運動，不少網友看完也忍不住敲碗希望「拔河」回歸。

據發文者研究歷年曾出現在夏季奧運的正式項目，除了如袋棍球、掌球戲這類較難理解的冷門運動外，也有拔河、水上摩托車這些台灣民眾較熟悉的項目，而在表演項目中，更曾出現熱氣球、賽車、釣魚、賽鴿，甚至是加農砲射擊。

有趣的比賽項目引發網友討論，紛紛留言「加農砲射擊……是下基地嗎」、「加農砲要怎麼練習」、「加農砲射擊什麼鬼？各國派砲兵嗎」、「欸不是，賽鴿確定運動的是人嗎」、「釣魚比釣幾隻感覺很有趣」。原PO表示，很多特別的比賽都出現在1900年巴黎奧運中，據查，1900巴黎奧運配合當時的世界博覽會舉辦，比賽時間長達5個月，也是奧運史上舉辦最混亂的一屆，其中有一項「射鴿」因太殘忍而取消。

另也有不少網友提出希望回歸奧運賽事的運動，其中呼聲最高的就是「拔河」，「拔河為何會取消啊？不是很公平、門檻也低啊」、「拔河不是很平民，怎會取消」、「拔河後來只有在世界運動會有」、「拔河感覺可以」、「拔河沒有真的可惜，可以看到血脈賁張」、「拔河和保齡球應該可以常駐」。