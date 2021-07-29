送什麼才願意打國產疫苗？ 網點名「這2物」喊：有的話會考慮

國產高端疫苗日前加入疫苗登記平台的施打選項中，不過與其他廠牌的疫苗相比，勾選高端的人數佔比較少。對此，有網友提到，不少國家都採取「打疫苗就送禮」的推廣策略，好奇若台灣也實施類似作法，究竟「要送什麼才願意選國產疫苗？」掀起熱烈討論。

根據指揮中心統計，截至今日下午1時，完成疫苗意願登記的總人數約為977萬人，其中最多人選擇的仍是「同時勾選AZ、莫德納」，共有473萬人，佔比48.43%；其次為「非莫德納不打」的382萬人，佔比39.13%；至於最新開放的高端意願狀況，「非高端不打」的有11萬人，加上其餘複選者，有意願接種高端人數總計約68萬人。

針對願意施打高端的比例仍佔少數，有網友在網路論壇PTT發文表示，許多國家都推出贈禮方案來推動疫苗打氣，舉例來說，泰國清邁舉辦牛隻抽獎、香港抽機票和房子、美國可以抽汽車外還發送現金、甚至台灣的SOGO百貨，也鼓勵員工只要打疫苗就發1500元的商品券，讓他不禁好奇問道「國產疫苗要送什麼，才願意選它呢？」

文章底下引發討論，許多網友都點名房子和現金，紛紛直呼「送房子」、「抽房子應該可以提升施打率10-20%」、「蛋黃區房子謝謝」、「一棟蛋黃區透天的話我可以考慮一下」、「台北市30坪屋齡30年內的房子」、「一般是5倍券，打疫苗可變10倍券」、「送錢啊，100萬以上我再考慮，不然就是我OK你先打」、「少說也要給個一萬」、「直接給現金」、「國外行情一萬美金吧」。

不過也有人說「會有從眾效應吧，如果別人都打了，自己沒得挑、沒得打，久而久之看打的朋友都沒事，自己就會默默去打了」、「要打的人就打，不打就算了啊」等，認為送禮利誘或許並非有效解方。