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預約平台可選高端疫苗了！ 網尋「單勾勇者」遭酸：等到死喔
中央流行疫情指揮中心宣布重新開放疫苗預約平台，且新增「高端疫苗」選項供20歲以上民眾意願登記。消息一出，立刻吸引大批網友熱議，其中有網友好奇「有人單勾高端嗎？」讓留言區蓋起高樓。
這名網友在PTT八卦板發問「有人單勾高端的嗎？」他表示剛才得知系統開放修改疫苗種類登記了，還發現「新增高端選項，且可以單勾」，對此他相當好奇「有人真的會單勾高端嗎？舉個手好嗎？」
文章曝光後，網友們紛紛留言表示「終於讓我等到高端了，開心」、「唯一選擇，只要高端」、「勾高端真勇者～respect」、「單勾按下去」、「打高端，愛台灣」、「真．第三期臨床？」、「台灣最大三期人體臨床實驗上線囉」。
不過，也有不少人質疑「怎沒BNT選項？」、「BNT連根毛都還沒看到」，更有人狠酸「全勾都等不到了，單勾等到死喔」。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日宣布，自今天下午2點開始將重新開放系統，並提供「高端疫苗」選項讓尚未登記接種意願者先行登記；另外，高端疫苗考量EUA，僅提供20歲以上民眾才能登記。
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